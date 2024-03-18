Київський педагог заявив, що йому довелося пояснювати тему маси тіл, у формулі якої є об'єм тіла, натомість семикласники не вивчали цього ще на уроці геометрії. Так учні не можуть вивчати деякі розділи, бо не мають необхідних знань з інших уроків.

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Які предмети треба додати до шкільної програми

Вчитель також каже, що школярі часто школярі бояться перепитувати, коли щось не зрозуміли, а це – величезна проблема. Тож Циганков з цим працює і радий, коли учні опісля розуміють матеріал. Однак певні теми через вищезгадану проблему доводиться пояснювати довго.

І з таким я стикався купу разів. У цьому не винні вчителі. Це проблема програм. Вони не збігаються між собою. І це треба вирішувати,

– каже педагог.