Киевский педагог заявил, что ему пришлось объяснять тему массы тел, в формуле которой есть объем тела, но семиклассники не изучали этого еще на уроке геометрии. Так ученики не могут изучать некоторые разделы, потому что не имеют необходимых знаний из других уроков.

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Какие предметы нужно добавить в школьную программу

Учитель также говорит, что школьники часто школьники боятся переспрашивать, когда что-то не поняли, а это – огромная проблема. Поэтому Цыганков с этим работает и рад, когда ученики после понимают материал. Однако определенные темы из-за вышеупомянутой проблемы приходится объяснять долго.

И с таким я сталкивался кучу раз. В этом не виноваты учителя. Это проблема программ. Они не совпадают между собой. И это надо решать,

– говорит педагог.