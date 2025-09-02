У МОН розповіли, скільки шкіл в Україні працюють повністю онлайн/дистанційно
- У 2025-2026 навчальному році в Україні 1,5 тисячі шкіл працюють повністю дистанційною
- Це менше ніж торік, коли таких закладів було 2,1 тисячі.
В Україні розпочався новий навчальний рік. Школярі можуть здобувати освіту у межах різних форматів.
Повністю дистанційне/онлайн навчання з початку навчального року триває у 1,5 тисячі шкіл. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра освіти та науки України Надія Кузьмичова, передає 24 Канал.
Скільки шкіл працює онлайн/дистанційно?
Посадовиця зазначила, що торік в Україні на початку навчального року 2,1 тисячі закладів освіти працювали повністю дистанційно.
Наразі ми фіксуємо, що таких закладів – 1500. Є очевидне скорочення,
– уточнила вона.
Також у МОН цю картину спостерігають і за кількістю учнів.
Якщо минулий навчальний рік – це 600 тисяч дітей, які починали навчання саме в дистанційному форматі, то станом на зараз ми очікуємо до 400 тисяч,
– заявила заступниця Лісового.
Як розпочався новий навчальний рік в Україні?
- Навчальний рік 2025 – 2026 стартував 1 вересня. Офіційно триватиме до 30 червня.
- Майже 2,3 мільйона учнів навчатимуться офлайн. Дистанційно – на 103 тисячі учнів менше ніж торік.
- Понад 300 тисяч дітей за кордоном і на ТОТ продовжують зберігати зв'язок з українською системою освіти.
- У прифронтових областях збудували 33 підземні школи. До кінця року має з'явитися 156 підземних шкіл-укриттів, у 2026 році – ще 47.
- Близько 12 тисяч шкіл планують надавати освітні послуги у цьому навчальному році.