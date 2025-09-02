В Україні розпочався новий навчальний рік. Школярі можуть здобувати освіту у межах різних форматів.

Повністю дистанційне/онлайн навчання з початку навчального року триває у 1,5 тисячі шкіл. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра освіти та науки України Надія Кузьмичова, передає 24 Канал.

Скільки шкіл працює онлайн/дистанційно?

Посадовиця зазначила, що торік в Україні на початку навчального року 2,1 тисячі закладів освіти працювали повністю дистанційно.

Наразі ми фіксуємо, що таких закладів – 1500. Є очевидне скорочення,

– уточнила вона.

Також у МОН цю картину спостерігають і за кількістю учнів.

Якщо минулий навчальний рік – це 600 тисяч дітей, які починали навчання саме в дистанційному форматі, то станом на зараз ми очікуємо до 400 тисяч,

– заявила заступниця Лісового.

Як розпочався новий навчальний рік в Україні?