2 вересня, 22:29
У МОН розповіли, скільки шкіл в Україні працюють повністю онлайн/дистанційно

Марія Волошин
Основні тези
  • У 2025-2026 навчальному році в Україні 1,5 тисячі шкіл працюють повністю дистанційною
  • Це менше ніж торік, коли таких закладів було 2,1 тисячі.

В Україні розпочався новий навчальний рік. Школярі можуть здобувати освіту у межах різних форматів.

Повністю дистанційне/онлайн навчання з початку навчального року триває у 1,5 тисячі шкіл. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра освіти та науки України Надія Кузьмичова, передає  24 Канал.

Скільки шкіл працює онлайн/дистанційно?

Посадовиця зазначила, що торік в Україні на початку навчального року 2,1 тисячі закладів освіти працювали повністю дистанційно. 

Наразі ми фіксуємо, що таких закладів – 1500. Є очевидне скорочення, 
– уточнила вона. 

Також у МОН цю картину спостерігають і за кількістю учнів.

Якщо минулий навчальний рік – це 600 тисяч дітей, які починали навчання саме в дистанційному форматі, то станом на зараз ми очікуємо до 400 тисяч,
 – заявила заступниця Лісового.

Як розпочався новий навчальний рік в Україні?

  • Навчальний рік 2025  – 2026 стартував 1 вересня. Офіційно триватиме до 30 червня.
  • Майже 2,3 мільйона учнів навчатимуться офлайн. Дистанційно – на 103 тисячі учнів менше ніж торік.
  • Понад 300 тисяч дітей за кордоном і на ТОТ продовжують зберігати зв'язок з українською системою освіти.
  • У прифронтових областях збудували 33 підземні школи. До кінця року має з'явитися 156 підземних шкіл-укриттів, у 2026 році – ще 47.
  • Близько 12 тисяч шкіл планують надавати освітні послуги у цьому навчальному році.