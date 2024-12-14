У МОН запроваджують гендерний аудит: Лісовий розповів, які рішення прийняті

14 грудня 2024, 12:23
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Автор: Олеся Кух

Україна 4 роки тому долучилась до міжнародної ініціативи "Партнерства Біарріц". Оксен Лісовий розповів, що встигли зробити за цей час.

Про підсумки проведеної роботи МОН в межах "Партнерства Біарріц" – міжнародної ініціативи рівних прав і можливостей для всіх, пише 24 Канал, опираючись на фейсбук-сторінку Оксена Лісового.

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Що зроблено для реалізації програми гендерної рівності

За словами міністра освіти Оксена Лісового, у 2020 році Україна стала членом партнерства, узявши на себе 5 основних зобовʼязань. Одне з них – забезпечення принципів гендерної рівності в освіті.

Міністр поінформував, що останні 4 роки Міністерством освіти і науки у напрямі реалізації відповідних освітніх політик було ухвалено низку рішень:

  • Ухвалення "Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року".
  • Розробку та реалізацію плану заходів на 2022 – 2024 роки для впровадження цієї стратегії.
  • Запровадження антидискримінаційної експертизи навчальних матеріалів.
  • Початок проведення гендерного аудиту в закладах освіти.

Впровадження цих політик – важливий крок у напрямі утвердження рівних гендерних можливостей. Наступний – ширша й активніша їхня імплементація в освітній процес,
– зазначив міністр освіти і науки.

Що таке "Партнерства Біарріц" 

Це міжнародна ініціатива рівних прав і можливостей, до якої Україна приєдналася 11 вересня 2020 році за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Згідно з нею Україна зобов’язалася працювати за кількома напрямами – створювати рівні умови для батьків по догляду за дитиною та рівні можливості для комфортного пересування маломобільних груп населення та сімей з дітьми, зменшити розрив в оплаті праці жінок та чоловіків, забезпечити дотримання гендерної рівності в освіті, а також протидіяти домашньому насильству та насильству за ознакою статі.