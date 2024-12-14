У МОН запроваджують гендерний аудит: Лісовий розповів, які рішення прийняті
Україна 4 роки тому долучилась до міжнародної ініціативи "Партнерства Біарріц". Оксен Лісовий розповів, що встигли зробити за цей час.
Про підсумки проведеної роботи МОН в межах "Партнерства Біарріц" – міжнародної ініціативи рівних прав і можливостей для всіх, пише 24 Канал, опираючись на фейсбук-сторінку Оксена Лісового.
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Що зроблено для реалізації програми гендерної рівності
За словами міністра освіти Оксена Лісового, у 2020 році Україна стала членом партнерства, узявши на себе 5 основних зобовʼязань. Одне з них – забезпечення принципів гендерної рівності в освіті.
Міністр поінформував, що останні 4 роки Міністерством освіти і науки у напрямі реалізації відповідних освітніх політик було ухвалено низку рішень:
- Ухвалення "Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року".
- Розробку та реалізацію плану заходів на 2022 – 2024 роки для впровадження цієї стратегії.
- Запровадження антидискримінаційної експертизи навчальних матеріалів.
- Початок проведення гендерного аудиту в закладах освіти.
Впровадження цих політик – важливий крок у напрямі утвердження рівних гендерних можливостей. Наступний – ширша й активніша їхня імплементація в освітній процес,
– зазначив міністр освіти і науки.