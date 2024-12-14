В МОН вводят гендерный аудит: Лисовой рассказал, какие решения приняты

Украина 4 года назад присоединилась к международной инициативе "Партнерства Биарриц". Оксен Лисовой рассказал, что успели сделать за это время.

Об итогах проведенной работы МОН в рамках "Партнерства Биарриц" – международной инициативы равных прав и возможностей для всех, пишет 24 Канал, опираясь на фейсбук-страницу Оксена Лисового.

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Что сделано для реализации программы гендерного равенства

По словам министра образования Оксена Лисового, в 2020 году Украина стала членом партнерства, взяв на себя 5 основных обязательств. Одно из них – обеспечение принципов гендерного равенства в образовании.

Министр проинформировал, что последние 4 года Министерством образования и науки в направлении реализации соответствующих образовательных политик был принят ряд решений:

Принятие "Стратегии внедрения гендерного равенства в сфере образования до 2030 года".

Разработку и реализацию плана мероприятий на 2022 – 2024 годы для внедрения этой стратегии.

Введение антидискриминационной экспертизы учебных материалов.

Начало проведения гендерного аудита в учебных заведениях.

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Внедрение этих политик – важный шаг в направлении утверждения равных гендерных возможностей. Следующий – более широкая и активная их имплементация в образовательный процесс,

– отметил министр образования и науки.