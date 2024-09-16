МОН затвердило новий професійний стандарт учителя: яких спеціальностей стосується

У новому навчальному році педагогам варто ознайомитись з професійний стандартом "Учитель закладу загальної середньої освіти" зразка 2024 року. Міносвіти розповіли кого він стосується.

Новий професійний стандарт "Учитель закладу загальної середньої освіти" Міністерство освіти і науки затвердило 28 серпня 2024 року та оприлюднило на початку вересня. Він прийшов на зміну документа грудня 2020 року.

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Кого стосується стандарт та що зміниться

Стандарт стосується професій "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти", "Вчитель закладу загальної середньої освіти", "Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)".

Документ визначає професійні кваліфікації, окреслює можливі траєкторії здобуття професійних кваліфікацій залежно від здобутого ступеня освіти й спеціальності.

Серед завдань нового стандарту, за рекомендацією МОН, є допомога у розробленні освітніх програм підготовки фахівців за спеціальностями галузі знань "Освіта/Педагогіка", програм професійного розвитку педагогів та підвищення кваліфікації.

Узгоджено структуру опису компетентностей із структурою якостей Національної рамки кваліфікацій. Також визначено оптимальну кількість вмінь педагога, необхідних для забезпечення виконання відповідних трудових функцій для роботи в освітньому закладі.

На стандарт слід опиратися при написанні посадових інструкцій до відповідних посад та оцінювання професійної діяльності педагогів для атестації.

Документ, як і раніше визначив мету професійної діяльності вчителя.

Організація навчання та виховання школярів під час здобуття ними повної загальної середньої освіти шляхом формування у них ключових компетентностей і світогляду на основі загальнолюдських і національних цінностей, а також розвитку інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, необхідних для успішної самореалізації та продовження навчання,

– зазначено у новому професійному стандарті.