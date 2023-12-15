У МОН заявили, що система профільної освіти у школі працює неналежно

На сьогодні в Україні старшокласники можуть обирати профілі у школі. Однак ця система працює неналежно.

Про це заявив заступник очільника Міносвіти України Андрій Сташків під час міжнародного семінару. І додав, що школи з різними профілями нерівномірно розподілені у межах держави.

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Система профільної освіти у школі працює неналежно – МОН

При цьому такі школи здебільшого не забезпечують очікуваної гнучкості в навчальних програмах, додав посадовець.

Однак, за словами Сташківа, ситуацію має змінити реформа профільної середньої освіти. Її втілення планують розпочати у 2027 році.

Так, старшокласники після старту реформи матимуть змогу обирати профілі навчання. Також зможуть додатково вибрати курси та предмети поза межами профілю або для його підсилення.

Тож учні нарешті зможуть обирати і вивчати ті предмети, які їм цікаві. І головне – ті, які будуть потрібні їм у майбутньому, уточнив Сташків.

Він також розповів, що МОН розглядало різноманітні системи освіти в Європі. Так, у міністерстві врахували досвід та виклики, з якими стикнулися інші країни. Тож Міносвіти має намір побудувати вдалу систему профільної середньої освіти.

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