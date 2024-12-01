У МОН зробили заяву про зменшення кількості медичних вишів

Студенти медичних спеціальностей повинні отримувати базову вищу освіту у класичних ЗВО. А вже після цього навчатися на потужних медичних факультетах.

Про це заявив заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький в ефірі вебінару "МедОсвіта: Шлях до змін". При цьому він порівняв ситуацію у країнах Європи та Україні.

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Чи скоротять в Україні кількість медичних вишів

Винницький заявив, що у Європі є лише чотири медичні університети, а в Україні – аж 15. На його думку, з часом у медичних спільнотах зʼявиться розуміння, що модель медінституту або медфакультету в класичному виші є більш конкурентною, ніж в окремому закладі освіти.

В нас немає якихось короткострокових планів стосовно того, що заклади медичної освіти мають раптово стати частиною якихось класичних університетів. Ми дійдемо еволюційним способом,

– зазначив посадовець.

І додав, що таку ідею не впроваджуватимуть силою найближчим часом. Однак спеціалізовані медичні заклади вищої освіти – це радянський рудимент.

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Нам було би корисніше для якості, щоб ми мали потужні медичні факультети в межах класичних університетів. Це тому, що 18-20-літня молода людина може більше скористатись з великого вибору предметів, які може надати класичний університет. А тоді далі звужувати свою діяльність в медичному факультеті і практично навчатися,

– переконаний Винницький.