Лісовий поставив ультиматум учителям щодо мови у робочий час
Джерело:Українські новини
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий вимагає від педагогів у робочий час спілкуватися лише державною мовою. При цьому не лише з учнями, а й між собою.
Про це мовиться у листі міністра до очільників закладів освіти. Документ з'явився у розпорядженні Українських Новин.
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Лісовий поставив учителям ультиматум щодо мови
Лісовий наголосив: у межах освітнього процесу має лунати державна мова. Зокрема, під час:
- уроків (крім занять з навчальних предметів, які викладають іноземними мовами або мовами корінних народів і національних меншин);
- спілкування педагогів, викладачів, іншого персоналу навчальних закладів з учнями та між собою.
Очільник МОН при цьому нагадав: згідно зі статтею 9 мовного закону науково-педагогічні та наукові працівники, крім іноземців чи осіб без громадянства, мають знати й спілкуватися українською мовою.
Натомість представники корінних народів і національних меншин України, за словами міністра, мають право здобувати освіту рідною мовою поряд із державною. Російська мова не має відповідних пільг.
Міністр освіти також рекомендує закладам освіти посилити роботу з популяризації української мови та заохочення її застосування в спілкуванні під час уроків і на перервах.
Лісовий поставив учителям ультиматум щодо мови / Скриншот документа, отриманого УНН
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Чи можна на перервах розмовляти російською
- Не так давно мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив: чимало батьків скаржиться, що на перервах у школі діти спілкуються російською. Вчителі на це не реагують, бо часто самі спілкуються мовою країни-агресора.
- При цьому Кремінь наголосив: перерва – частина освітнього процесу, тому вимагає спілкування лише українською.
- Освітній процес, до слова, включає уроки, перерви, виховну роботу, спілкування у класах, учительських, їдальнях, коридорах, спортивних залах, на стадіоні, на території школи.
- У Міністерстві освіти і науки нашої держави опісля уточнили: мова освітнього процесу – українська. Ця норма обов'язкова для виконання.