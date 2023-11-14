Лісовий поставив ультиматум учителям щодо мови у робочий час

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий вимагає від педагогів у робочий час спілкуватися лише державною мовою. При цьому не лише з учнями, а й між собою.

Про це мовиться у листі міністра до очільників закладів освіти. Документ з'явився у розпорядженні Українських Новин.

Дивіться також Чи можуть педагоги, учні, студенти говорити російською у навчальних закладах: відповідь МОН

Лісовий поставив учителям ультиматум щодо мови

Лісовий наголосив: у межах освітнього процесу має лунати державна мова. Зокрема, під час:

уроків (крім занять з навчальних предметів, які викладають іноземними мовами або мовами корінних народів і національних меншин);

спілкування педагогів, викладачів, іншого персоналу навчальних закладів з учнями та між собою.

Очільник МОН при цьому нагадав: згідно зі статтею 9 мовного закону науково-педагогічні та наукові працівники, крім іноземців чи осіб без громадянства, мають знати й спілкуватися українською мовою.

Натомість представники корінних народів і національних меншин України, за словами міністра, мають право здобувати освіту рідною мовою поряд із державною. Російська мова не має відповідних пільг.

Міністр освіти також рекомендує закладам освіти посилити роботу з популяризації української мови та заохочення її застосування в спілкуванні під час уроків і на перервах.



Лісовий поставив учителям ультиматум щодо мови / Скриншот документа, отриманого УНН

Дивіться також "Досить розмов": чи карає учнів за російську мову один із найкращих вчителів Артур Пройдаков

Чи можна на перервах розмовляти російською