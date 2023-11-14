Об этом говорится в письме министра к руководителям учебных заведений. Документ появился в распоряжении Українських Новин.

Смотрите также Могут ли педагоги, ученики, студенты говорить по-русски в учебных заведениях: ответ МОН

Лисовой поставил учителям ультиматум относительно языка

Лисовой подчеркнул: в рамках образовательного процесса должен звучать государственный язык. В частности, во время:

уроков (кроме занятий по учебным предметам, преподаваемым на иностранных языках или языках коренных народов и национальных меньшинств);

общения педагогов, преподавателей, другого персонала учебных заведений с учащимися и друг с другом.

Глава МОН при этом напомнил: согласно статье 9 языкового закона научно-педагогические и научные работники, кроме иностранцев или лиц без гражданства, должны знать и общаться на украинском языке.

В то же время представители коренных народов и национальных меньшинств Украины, по словам министра, имеют право получать образование на родном языке рядом с государственным. У русского языка нет соответствующих льгот.

Министр образования также рекомендует учебным заведениям усилить работу по популяризации украинского языка и поощрение его применения в общении на уроках и на перерывах.



Лисовой поставил учителям ультиматум относительно языка / Скриншот документа, полученного УНН

Смотрите также "Довольно разговоров": наказывает ли учеников за русский язык один из лучших учителей Артур Пройдаков

Можно ли на перерывах разговаривать на русском