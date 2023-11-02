Чи можуть педагоги, учні, студенти говорити російською у навчальних закладах: відповідь МОН

2 листопада 2023, 18:12
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Джерело:

Міносвіти України

У Міносвіти України наголосили: мовою освітнього процесу є державна мова. Ця норма обов'язкова для виконання на всій території нашої держави.

Зокрема, про мовний обов'язок мають пам'ятати педагоги та учні. у МОН наголошують: у робочий час у закладах освіти має лунати тільки українська мова.   

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Педагоги, учні, студенти мають говорити українською у навчальних закладах

Українською мовою вчителі та учні мають спілкуватися і використовувати її:

  • під час занять (крім предметів і курсів, які викладають іноземними або мовами корінних народів і національних меншин);
  • у спілкуванні вчителів, викладачів, іншого персоналу навчальних закладів з учнями, студентами та між собою;
  • у навчальних матеріалах.

У МОН також нагадали: українську мову в освіті захищає низка законів: "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", "Про забезпечення функціонування української мови як державної". 

Віримо в Україну і в те, що освітяни виховують громадян, які розуміють цінність української мови та її особливе значення зараз, коли росія намагається знищити наші країну, історію і культуру,
– акцентували у Міносвіти. 

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Чи можуть учні та вчителі на перервах розмовляти російською

  • Чимало українців скаржиться, що на перервах у школі діти спілкуються між собою російською. Педагоги їм зауважень не роблять, адже часто самі спілкуються мовою країни-агресора.
  • Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив: перерва – частина освітнього процесу, який вимагає від педагогів та учнів спілкування державною мовою.
  • Освітній процес, до слова, включає уроки, перерви, виховну роботу, спілкування у класах, учительських, їдальнях, коридорах, спортивних залах, на стадіоні, на території школи.
Автор: Марія Волошин