Чи можуть педагоги, учні, студенти говорити російською у навчальних закладах: відповідь МОН
Джерело:Міносвіти України
У Міносвіти України наголосили: мовою освітнього процесу є державна мова. Ця норма обов'язкова для виконання на всій території нашої держави.
Зокрема, про мовний обов'язок мають пам'ятати педагоги та учні. у МОН наголошують: у робочий час у закладах освіти має лунати тільки українська мова.
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Педагоги, учні, студенти мають говорити українською у навчальних закладах
Українською мовою вчителі та учні мають спілкуватися і використовувати її:
- під час занять (крім предметів і курсів, які викладають іноземними або мовами корінних народів і національних меншин);
- у спілкуванні вчителів, викладачів, іншого персоналу навчальних закладів з учнями, студентами та між собою;
- у навчальних матеріалах.
У МОН також нагадали: українську мову в освіті захищає низка законів: "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Віримо в Україну і в те, що освітяни виховують громадян, які розуміють цінність української мови та її особливе значення зараз, коли росія намагається знищити наші країну, історію і культуру,
– акцентували у Міносвіти.
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Чи можуть учні та вчителі на перервах розмовляти російською
- Чимало українців скаржиться, що на перервах у школі діти спілкуються між собою російською. Педагоги їм зауважень не роблять, адже часто самі спілкуються мовою країни-агресора.
- Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив: перерва – частина освітнього процесу, який вимагає від педагогів та учнів спілкування державною мовою.
- Освітній процес, до слова, включає уроки, перерви, виховну роботу, спілкування у класах, учительських, їдальнях, коридорах, спортивних залах, на стадіоні, на території школи.