Чи можуть педагоги, учні, студенти говорити російською у навчальних закладах: відповідь МОН

У Міносвіти України наголосили: мовою освітнього процесу є державна мова. Ця норма обов'язкова для виконання на всій території нашої держави.

Зокрема, про мовний обов'язок мають пам'ятати педагоги та учні. у МОН наголошують: у робочий час у закладах освіти має лунати тільки українська мова.

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Педагоги, учні, студенти мають говорити українською у навчальних закладах

Українською мовою вчителі та учні мають спілкуватися і використовувати її:

під час занять (крім предметів і курсів, які викладають іноземними або мовами корінних народів і національних меншин);

у спілкуванні вчителів, викладачів, іншого персоналу навчальних закладів з учнями, студентами та між собою;

у навчальних матеріалах.

У МОН також нагадали: українську мову в освіті захищає низка законів: "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Віримо в Україну і в те, що освітяни виховують громадян, які розуміють цінність української мови та її особливе значення зараз, коли росія намагається знищити наші країну, історію і культуру,

– акцентували у Міносвіти.

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