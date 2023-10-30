Чи можуть учні та вчителі на перервах розмовляти російською мовою

Чимало українців скаржиться, що на перервах у школі діти спілкуються між собою російською. Педагоги натомість їм зауважень не роблять, а іноді й самі говорять між уроками мовою агресора.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь натомість наголосив: перерва – частина освітнього процесу. Тож вимагає від вчителів і учнів спілкування державною мовою.

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Чи можуть учні на перервах розмовляти російською

Кремінь нагадав: відповідно до українського законодавства мовою освітнього процесу є державна мова.

За даними Міносвіти, освітній процес включає уроки, перерви, виховну роботу, спілкування у класах, учительських, їдальнях, коридорах, спортивних залах, на стадіоні, на території школи. Усюди у межах цих видів діяльності має лунати державна мова.

Було б прекрасно, якби роз'яснення посилилося конкретним сприянням з боку директорів шкіл, вчителів української мови і літератури, вчителів історії. Адже освіта виконує ще й виховну функцію – виховання поваги до мови, до культури, до цінностей, до національної символіки. Особливо в контексті російсько-української війни,

– зауважив Кремінь.

Він переконаний, що принципово важливо посилити мовні вимоги на всіх рівнях освіти. Адже порушення з дитячих садків "переходять" у школи, а потім – в університети.

Освіта – це майбутнє. Від якості освіти напряму залежить те, яким ми побачимо громадянина майбутньої країни,

– акцентував мовний омбудсмен.

Нагадаємо, Тарас Кремінь також розповів, у навчальних закладах яких областей України порушують мовне законодавство. Зокрема, викладання може відбуватися російською мовою. Про це читайте за посиланням.