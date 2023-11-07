Вишебаба розповів, якою мовою говорити у Києві елітарно – українською чи російською

Військовий і поет Павло Вишебаба розповів: коли недавно був у відпустці в Києві, помітив, що ті, хто зараз спілкується російською, мають вигляд людей недалеких і непрогресивних. І акцентував: так і є.

Адже це люди, які дивляться в минуле. Про це Вишебаба розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

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"Говорити українською вважається більш елітарно, аніж російською"

Воїн зізнався: як тільки переїхав у 2013 році до столиці України, попав у таке ж середовище, де говорити російською вважалось дивним. При цьому наголосив: захоплювався людьми, які прекрасно вільно говорили українською.

І я бачу, як протягом цих 10 років змінюється ситуація: говорити українською вважається більш елітарно, аніж говорити російською. Натомість російська мова, в принципі, зараз маргіналізована,

– зазначив Вишебаба.

І акцентував: це абсолютно справедливо і йому подобається така тенденція.

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