Російська мова має зникнути з ефірів: Кремінь назвав дату

Російської мови на українському телебаченні невдовзі має стати ще менше. 17 липня 2024 року набирає чинності пункт 6 частини 8 статті 40 Закону України "Про медіа".

Він посилює вимоги щодо використання державної мови в ефірах українськомовних програм. Деталі розповів Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

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Російської мови стане менше у телепросторі України

Кремінь нагадав: вже через три місяці використання недержавної мови в ефірах допускатимуть лише у вжитих учасниками програм сталих виразах, коротких фразах чи окремих словах.

А усі виступи, інтерв'ю, коментарі, пояснення, запитання, окремі репліки тощо недержавною мовою мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською,

– наголосив він.

Кремінь каже: це сприятиме припиненню в телевізійних та радіоефірах режиму українсько-російської двомовності, який, за визначенням Конституційного Суду України, не відповідає конституційному статусові української мови як єдиної державної та є порушенням права громадян на отримання інформації та послуг державною мовою.

Сьогодні в телеефірах загальнонаціональних телевізійних каналів практикується українсько-російська двомовність, за якої учасники застосовують російську мову без перекладу, озвучення чи субтитрування державною мовою. З 17 липня така практика буде припинена. Української стане більше!

– наголосив Кремінь.

Нагадаємо, що з 1 січня 2024 року згідно зі статтею 40 та пунктом 4 розділу Х Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про медіа", телеканали, які мають ліцензію на загальнодержавне мовлення, повинні транслювати програми державною мовою, зокрема і фільми, не менше, ніж 90% загального часу ефіру між 7:00 і 18:00, а також між 18:00 і 22:00 годинами.