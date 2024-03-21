Тож Тарас Кремінь вже звернувся до органів місцевої влади та очільників закладів освіти. Зокрема через те, що назви дитсадків мають російськомовний характер.

Дивіться також Внаслідок ракетного удару по Києву пошкоджені кілька навчальних закладів

В Україні перевірять дитсадки

Кремінь наголосив: окремі назви не відповідають стандартам державної мови, а деякі – просто здоровому глузду.

За його словами, під час вибіркової перевірки назв були виявлені такі назви дитсадків: "Івушка", "Ладоньки", "Карандашкіно", "Солнишко", "Кузнєчик", "Васильок", "Топольок", "Зоренька", "Заїнька", "Черьомушки", "Рома+Машка", "КульБабочка", "Инжераш", "Мугурел", "Універсул прікіндеїлор", "Ендекерт", "Пачірта", "Монтессорі фемелі", "Британіка кідс", "Спік Інглиш", Грінрайс кідс" тощо.

Зросійщені, подекуди іншомовні назви переважно зустрічаються на теренах східних та південних областей України, але іншомовні покручі присутні скрізь, і цьому потрібно покласти край! Маємо рішуче відстоювати пріоритет державної мови в усіх сферах життя, адже це – зміцнення національних інтересів та посилення національної безпеки,

– наголосив Тарас Кремінь.

І закликав місцеву владу докласти максимальних зусиль, щоб назавжди позбутися іншомовних покручів у назвах закладів дошкільної освіти.

Нагадаємо, що відповідно до частини другої-четвертої статті 39 Закону про мову офіційні назви органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності мають бути державною мовою.