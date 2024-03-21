За уточненими даними, внаслідок ракетної атаки у столиці мають пошкодження 6 закладів освіти. Це школи і дитсадки.
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Росія пошкодила 6 навчальних закладів Києва
Так, у дитсадку та школі Святошинського району вибиті шибки та двері. У Шевченківському районі також пошкоджені вікна будівель школи та двох дитячих садочків. Ще на територію одного садка впали уламки.
За інформацією медиків, постраждали 13 людей, 4 з них – госпіталізовано, 9 – отримали допомогу на місці.
️КМДА нагадує, що власники пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів нерухомого майна можуть отримати допомогу від міста. Детальна інформація тут.
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Росія атакувала Київ 21 березня: коротко
- Вночі 21 березня в Україні оголосили повітряну тривогу.
- Опісля Росія завдала масованого ракетного удару по Києву.
- Ворог випустив по українській столиці 31 ракету.
- ППО змогла збити усі ворожі ракети.
- Однак їхні уламки впали в місто та завдали пошкоджень будівлям, авто та травмували людей.