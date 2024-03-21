За уточненими даними, внаслідок ракетної атаки у столиці мають пошкодження 6 закладів освіти. Це школи і дитсадки.

Дивіться також Комплексна атака по столиці: у КМВА назвали наслідки жорстоких ударів 21 березня

Росія пошкодила 6 навчальних закладів Києва

Так, у дитсадку та школі Святошинського району вибиті шибки та двері. У Шевченківському районі також пошкоджені вікна будівель школи та двох дитячих садочків. Ще на територію одного садка впали уламки.

За інформацією медиків, постраждали 13 людей, 4 з них – госпіталізовано, 9 – отримали допомогу на місці.

️КМДА нагадує, що власники пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів нерухомого майна можуть отримати допомогу від міста. Детальна інформація тут.

Дивіться також Ракетний удар по Києву: разючі фото з наслідками обстрілу столиці України

Росія атакувала Київ 21 березня: коротко