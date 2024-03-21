Поэтому Тарас Креминь уже обратился в органы местной власти и руководителей учебных заведений. В частности из-за того, что названия детсадов имеют русскоязычный характер.

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В Украине проверят садики

Кремень отметил: отдельные названия не соответствуют стандартам государственного языка, а некоторые – просто здравому смыслу.

По его словам, во время выборочной проверки названий были обнаружены такие названия садиков: "Івушка", "Ладоньки", "Карандашкіно", "Солнишко", "Кузнєчик", "Васильок", "Топольок", "Зоренька", "Заїнька", "Черьомушки", "Рома+Машка", "КульБабочка", "Инжераш", "Мугурел", "Універсул прікіндеїлор", "Ендекерт", "Пачірта", "Монтессорі фемелі", "Британіка кідс", "Спік Інглиш", Грінрайс кідс" и др.

Русифицированные, иногда иноязычные названия преимущественно встречаются на территории восточных и южных областей Украины, но иноязычные извращения присутствуют везде, и этому нужно положить конец! Должны решительно отстаивать приоритет государственного языка во всех сферах жизни, ведь это – укрепление национальных интересов и усиление национальной безопасности,

– подчеркнул Тарас Креминь.

И призвал местные власти приложить максимальные усилия, чтобы навсегда избавиться от иноязычных покручей в названиях учреждений дошкольного образования.

Напомним, что согласно части второй-четвертой статьи 39 Закона о языке официальные названия органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности должны быть на государственном языке.