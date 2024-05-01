20% вихованців дитсадків не розуміють українську мову, – Кремінь
20% дітей, які відвідують київські садочки, не розуміють української мови. Є також чимало випадків, коли освітній процес у дитсадках України відбувається недержавною мовою.
Про це вказано у звіті за 2023 рік про дотримання мовного закону у різних сферах діяльності, оприлюдненого мовним омбудсменом Тарасом Кременем.
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Скільки дітей в Україні не розуміють українську мову
Як показали результати опитування ГО "Спільномова", в якому взяли участь 5-річні вихованці шести київських дитсадків, лише 15% дітей активно використовують українську мову. Натомість 65% належать до змішаної групи, а 20% дітей навіть не розуміють українську мову.
Кремінь також розповів, що його офіс отримав скаргу щодо виховательки садка у Броварах, що на Київщині. Жінка під час ігрового заняття на подвір'ї говорила до дітей російською мовою. Вона заявила, що була вимушена так чинити, адже у групі були діти з російськомовних сімей, зокрема переселенці, які ще не розуміли української мови.
Загалом протягом 2023 року Уповноважений отримав 7 скарг щодо порушення мовного законодавства у дитсадках.
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Як здобувають освіту дошкільнята в Україні
Мовний омбудсмен також повідомив, що станом на 20 липня 2023 року на підконтрольній Україні території працювало 10 863 дитсадки. Це на третину менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.
54% з них працювали у звичайному режимі, 30% – у дистанційному, 16% – у змішаному,
– уточнив Кремінь.
У липні 2023 року, за його словами, виховували українською мовою 927 144 дошкільнята – це понад 99% від загальної кількості та найвищий показник за всі роки.
Угорською мовою виховували 10% дітей у садочках Закарпатської області та 12% – румунською в Чернівецькій області. Іншими мовами виховний процес відбувався для близько 500 дошкільнят по всій Україні,
– заявив мовний омбудсмен.
І додав, що водночас 33,9% дітей дошкільного віку не відвідують садочки й виховуються виключно в сім'ях. Там є ймовірність домінування російської мови.