Про це вказано у звіті за 2023 рік про дотримання мовного закону у різних сферах діяльності, оприлюдненого мовним омбудсменом Тарасом Кременем.

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У трьох школах України ще вивчають російську мову

Кремінь повідомив, що у 2023/2024 навчальному році кількість шкіл скоротилася на 2,3% у порівнянні з попереднім. У 12 352 школах навчався 3 867 801 учень (включаючи школярів-біженців, які здобувають освіту у школах України дистанційно).

Станом на кінець травня 2023 року у 29% шкіл освітній процес тривав дистанційно, 37% – очно і 34% – змішано.

Кількість шкіл, в яких навчання відбувається виключно українською мовою, торік склала 12 155 – 98,4%. Українською навчаються 3 834 708 учнів – 99,1%.

447 школярів (0,01%) продовжують навчатися російською мовою на рівні із державною. У 2022/2023 навчальному році таких було 1362,

– повідомив мовний омбудсмен.

І додав, що у 2022 році кількість учнів, що вивчали російську мову у школах, зменшилася у більше ніж 100 разів: з 454,8 тисячі у вересні 2021 року – до близько 4 тисяч станом на 1 вересня 2022 року.

У 2023/2024 році кількість школярів, що вивчають російську мову як окремий предмет, скоротилася ще у 5 разів – до 768. Російську мову продовжують викладати у трьох школах країни,

– зазначив Кремінь.

Він також зауважив, що всього на адресу Уповноваженого надійшло 27 звернень щодо порушення мовного законодавства у школах. З них 9 – із Києва, 6 – із Дніпропетровської області, 4 – з Одеської, 3 – з Харківської, 2 – зі Львівської, по 1-му – з Волинської, Житомирської та Миколаївської.

Також, за словами Кременя, є проблемою опанування деякими представниками нацменшин української мови. У школах міста Берегове, що на Закарпатті, навчаються 648 дітей ромської національності, 645 з яких – угорською мовою.