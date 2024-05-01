Які документи потрібні, коли варто звертатися в обрану школу та які способи перевірки готовності до школи радять фахівці, читайте у матеріалі.

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Коли набір у перший клас у регіонах України

Кожна школа має право самостійно обирати дату початку набору у перші класи. Та зазвичай обирають ті, які радять органи місцевої влади.

Так, з 1 травня призначили набір у Хмельницькій області, у Запоріжжі – з 29 квітня, у Винниці – з 15 квітня, у Кропивницькому – з 10 квітня.

Чернігів, Харків, Черкаси та Житомир працюють над зарахуванням першокласників з 8 квітня.

У більшості міст та селищ України, зокрема, у Львові, Луцьку, Дніпрі, Чернівцях та Одесі зустрічаються з батьками майбутніх школярів та формують класи ще з 1 квітня.

У столиці першокласників набирають з 25 березня. А найтриваліша робота у Тернополі, Полтаві (з 1 березня) та у Білій Церкві, де стартували ще взимку, 22 лютого.

У всіх регіонах попередні переліки складуть до 5 червня 2024 року. Жеребкування на вільні місця триватимуть по 10 червня. А з 11 по 15 червня відбудеться зарахування на вільні місця за результатами жеребкування.

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Які документи потрібні

Для того, аби вашу дитину зарахували до першого класу, потрібні такі документи:

заява батьків про зарахування дитини у 1 клас; паспорт одного з батьків дитини; копія та оригінал свідоцтва про народження дитини; медична довідка дитини за формою №086-1/о; "Карта профілактичних щеплень" за формою № 063/о; копія та оригінал документа, який підтверджує місце проживання дитини.

Загалом нюанси з документами залишаються такими ж, як і тогоріч. Детальніше з ними можна ознайомитися тут.

Як перевірити готовність дитини до школи

Варто переконатися, що дитина має достатні для школи такі навички.

Мовно-літертурні навички

Варто визначити, чи вміє дитина розповідати про текст, який їй щойно прочитали? Чи здатна згадати події у правильній послідовності? Також, чи дотримується правил бесіди, чи може написати своє ім'я тощо.

Математичні навички

Так зрозумійте, чи розуміє і не плутає дитина основні поняття, чи вміє знаходити або називати речі, чи знає цифри тощо.

Соціальні та емоційні навички

Важливо також розуміти, чи вміє дитина самостійно обирати та відповідати на запитання? Що її мотивувало зробити саме такий вибір? Чи вміє дитина гратися з іншими дітьми? Чи здатен майбутній школяр виконувати вказівки? Чи легко дитина адаптується до нового? Чи здатна описати нові місця, повторити одразу нові завдання чи правила гри?