Какие документы нужны, когда стоит обращаться в выбранную школу и какие способы проверки готовности к школе советуют специалисты, читайте в материале.

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Когда набор в первый класс в регионах Украины

Каждая школа имеет право самостоятельно выбирать дату начала набора в первые классы. Но обычно выбирают те, которые советуют органы местной власти.

Так, с 1 мая назначили набор в Хмельницкой области, в Запорожье – с 29 апреля, в Виннице – с 15 апреля, в Кропивницком – с 10 апреля.

Чернигов, Харьков, Черкассы и Житомир работают над зачислением первоклассников с 8 апреля.

В большинстве городов и поселков Украины, в частности, во Львове, Луцке, Днепре, Черновцах и Одессе встречаются с родителями будущих школьников и формируют классы еще с 1 апреля.

В столице первоклассников набирают с 25 марта. А самая длительная работа в Тернополе, Полтаве (с 1 марта) и в Белой Церкви, где стартовали еще зимой, 22 февраля.

Во всех регионах предварительные перечни составят до 5 июня 2024 года. Жеребьевка на свободные места продлится по 10 июня. А с 11 по 15 июня состоится зачисление на свободные места по результатам жеребьевки.

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Какие документы нужны

Для того, чтобы вашего ребенка зачислили в первый класс, нужны такие документы:

заявление родителей о зачислении ребенка в 1 класс; паспорт одного из родителей ребенка; копия и оригинал свидетельства о рождении ребенка; медицинская справка ребенка по форме №086-1 / о; "Карта профилактических прививок" по форме № 063/о; копия и оригинал документа, который подтверждает место жительства ребенка.

В общем нюансы с документами остаются такими же, как и в прошлом году. Подробнее с ними можно ознакомиться здесь.

Как проверить готовность ребенка к школе

Стоит убедиться, что ребенок имеет достаточные для школы такие навыки.

Рече-литературные навыки

Стоит определить, умеет ли ребенок рассказывать о тексте, который ему только что прочитали? Способен ли вспомнить события в правильной последовательности? Также, соблюдает ли он правила беседы, может ли написать свое имя и тому подобное.

Математические навыки

Так поймите, понимает ли и не путает ли ребенок основные понятия, умеет ли находить или называть вещи, знает ли цифры и тому подобное.

Социальные и эмоциональные навыки

Важно также понимать, умеет ли ребенок самостоятельно выбирать и отвечать на вопросы? Что его мотивировало сделать именно такой выбор? Умеет ли ребенок играть с другими детьми? Способен ли будущий школьник выполнять указания? Легко ли ребенок адаптируется к новому? Способен ли описать новые места, повторить сразу новые задачи или правила игры?