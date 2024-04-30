Експерт з питань освіти Центрального офісу реформ Сергій Дятленко зазначив, що це вказано у Законі "Про повну загальну середню освіту". Відповідну норму застосовуватимуть щодо набору до 1 класу.

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Скільки учнів має бути з вересня у першому класі

Експерт зазначив, що інші класи початкової школи не переформатовуватимуть.

Згадана норма добре лягає для населених пунктів зі значною кількістю майбутніх першокласників. Якщо раніше 86 першачків розділяли на 3 класи, то тепер це вже буде 4 класи. І це ОК,

– зазначив Дятленко.

Однак, за його словами, якщо в селі на сьогодні всього 26 першачків, то створювати 2 неспроможні класи складно.

Серйозним обгрунтуванням є можлива міграція контингенту під час війни. Думаю, що ділити на 2 класи варто, якщо кількість учнів стабільно більша ніж 28,

– переконаний фахівець.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

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