Відпочивати учні у місті підуть не в один день. У різних громадах будуть різні дати старту літнього відпочинку школярів, зазначив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

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Коли стартують літні канікули у школах Полтави 2024

Першими на канікули підуть учні у Карлівській, Кобеляцькій, Котелевській, Полтавській, Щербанівській громадах – з 31 травня.

У 37 громадах області канікули стартують із 1 червня.

У ще 15 громадах – Великобудищанській, Великорублівській, Драбинівській, Градизькій, Кам’янопотоківській, Комишнянській, Краснолуцькій, Мартинівській, Нехворощанській, Оржицькій, Петрівсько-Роменській, Пришибській, Ромоданівській, Семенівській, Шишацькій – діти відпочиватимуть із 3 червня.

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Для учнів у Терешківській громаді канікули стартують 7 червня, уточнив посадовець.

А в 11 закладах Глобинської громади – з 1 червня, ще в одному – з 3 червня. Для школярів у Михайлівській громаді канікули розпочнуться з 1 та 7 червня.