Відпочивати учні у місті підуть не в один день. У різних громадах будуть різні дати старту літнього відпочинку школярів, зазначив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
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Коли стартують літні канікули у школах Полтави 2024
Першими на канікули підуть учні у Карлівській, Кобеляцькій, Котелевській, Полтавській, Щербанівській громадах – з 31 травня.
У 37 громадах області канікули стартують із 1 червня.
У ще 15 громадах – Великобудищанській, Великорублівській, Драбинівській, Градизькій, Кам’янопотоківській, Комишнянській, Краснолуцькій, Мартинівській, Нехворощанській, Оржицькій, Петрівсько-Роменській, Пришибській, Ромоданівській, Семенівській, Шишацькій – діти відпочиватимуть із 3 червня.
Для учнів у Терешківській громаді канікули стартують 7 червня, уточнив посадовець.
А в 11 закладах Глобинської громади – з 1 червня, ще в одному – з 3 червня. Для школярів у Михайлівській громаді канікули розпочнуться з 1 та 7 червня.
- Раніше ми інформували, коли у школах України закінчиться навчальний рік 2023/2024. Про це, а також про те, чи вчитимуться учні влітку через війну, читайте за посиланням.
- А коли стартують літні канікули у школах нашої держави, можна дізнатися тут.