Про це розповіла заступниця начальниці управління освіти Чернівецької міської ради Альона Онофрей. Також сповістила, коли випускники зможуть отримати атестати про освіту.

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Коли буде останній дзвоник у школах Чернівців

Чиновниця зазначила, що у більшості навчальних закладів міста останній дзвоник пролунає 31 травня.

А у п'яти загальноосвітніх школах – 7 червня. Зокрема, у ліцеях №2, №13, №15, також у військово-спортивному ліцеї та в гімназії №4,

– уточнила Онофрей.

І повідомила, що першими свідоцтва про освіту отримуватимуть учні початкових шкіл. Це буде після 31 травня.

Девʼятикласникам атестати видаватимуть 14 червня. А випускники одинадцятих класів отримають документ про здобуття повної загальної середньої освіти 28 червня,

– розповіла чиновниця.

Літні канікули, за її словами, триватимуть до 1 вересня. Саме тоді стартує новий навчальний рік.

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