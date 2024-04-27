Об этом рассказала заместитель начальницы управления образования Черновицкого городского совета Алена Онофрей. Также сообщила, когда выпускники смогут получить аттестаты об образовании.

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Когда будет последний звонок в школах Черновцов

Чиновница отметила, что в большинстве учебных заведений города последний звонок прозвучит 31 мая.

А в пяти общеобразовательных школах – 7 июня. В частности, в лицеях №2, №13, №15, также в военно-спортивном лицее и в гимназии №4,

– уточнила Онофрей.

И сообщила, что первыми свидетельства об образовании будут получать ученики начальных школ. Это будет после 31 мая.

Девятиклассникам аттестаты будут выдавать 14 июня. А выпускники одиннадцатых классов получат документ о получении полного общего среднего образования 28 июня,

– рассказала чиновница.

Летние каникулы, по ее словам, продлятся до 1 сентября. Именно тогда стартует новый учебный год.

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