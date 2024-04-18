Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский. И отметил, что такое решение приняли, ведь в этом году школы не прекращали образовательный процесс, не меняли сроки каникул и работали по образовательным программам в соответствии с графиком.

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Когда прозвучит последний звонок в школах Киева 2024 году

Чиновник рассказал, что за средства городского бюджета школы Киева были максимально подготовили к работе в нынешних условиях.

Нам удалось не только наладить интернет в укрытиях, но и обеспечить школам работу без веерных отключений электроэнергии. Также были четко организованы дистанционное обучение и работа школ во вторую смену,

– заявил Мондриевский.

И добавил, что для подготовки к НМТ школам рекомендовали применить в мае для выпускников и выпускниц модель трансформера. То есть перейти с классно-урочного обучения на индивидуализированно-групповое – для углубления и систематизации знаний по выбранным ими предметам.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Когда школьники получат документы об образовании

Выдавать документы об образовании предлагают в соответствии с таким графиком: