Отдыхать ученики в городе пойдут не в один день. В разных общинах будут разные даты старта летнего отдыха школьников, отметил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

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Когда стартуют летние каникулы в школах Полтавы 2024 года

Первыми на каникулы пойдут ученики в Карловской, Кобеляцкой, Котелевской, Полтавской, Щербановской общинах – с 31 мая.

В 37 громадах области каникулы стартуют с 1 июня.

В еще 15 громадах – Великобудищанской, Великорублевской, Драбиновской, Градижской, Каменнопотоковской, Камышнянской, Краснолуцкой, Мартыновской, Нехворощанской, Оржицкой, Петровско-Роменской, Пришибской, Ромодановской, Семеновской, Шишацкой – дети будут отдыхать с 3 июня.

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Для учеников в Терешковской громаде каникулы стартуют 7 июня, уточнил чиновник.

А в 11 заведениях Глобинской громады – с 1 июня, еще в одном – с 3 июня. Для школьников в Михайловской громаде каникулы начнутся с 1 и 7 июня.