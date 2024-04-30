Отдыхать ученики в городе пойдут не в один день. В разных общинах будут разные даты старта летнего отдыха школьников, отметил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.
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Когда стартуют летние каникулы в школах Полтавы 2024 года
Первыми на каникулы пойдут ученики в Карловской, Кобеляцкой, Котелевской, Полтавской, Щербановской общинах – с 31 мая.
В 37 громадах области каникулы стартуют с 1 июня.
В еще 15 громадах – Великобудищанской, Великорублевской, Драбиновской, Градижской, Каменнопотоковской, Камышнянской, Краснолуцкой, Мартыновской, Нехворощанской, Оржицкой, Петровско-Роменской, Пришибской, Ромодановской, Семеновской, Шишацкой – дети будут отдыхать с 3 июня.
Для учеников в Терешковской громаде каникулы стартуют 7 июня, уточнил чиновник.
А в 11 заведениях Глобинской громады – с 1 июня, еще в одном – с 3 июня. Для школьников в Михайловской громаде каникулы начнутся с 1 и 7 июня.
- Ранее мы информировали, когда в школах Украины закончится учебный год 2023/2024. Об этом, а также о том, будут ли учиться ученики летом из-за войны, читайте по ссылке.
- А когда стартуют летние каникулы в школах нашего государства, можно узнать здесь.