Переможниця премії Global Teacher Prize Ukraine 2024 Леся Павлюк, назвала чотири головні зміни в початковій освіті зі стартом освітньої реформи, пише 24 Канал посилаючись на інтерв'ю "НУШ".
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Головні й важливі зміни в освітній реформі
Леся Павлюк працює в освіті уже 13 років, тому з початком освітньої реформи НУШ мала змогу оцінити зміни та визначити, як змінилося навчання в початковій школі. Вчителька визначила 4 головних критерії:
- Зміни у навчальних програмах для 1 – 4 класів
Освітянка відмічає, що у програмах з'явилися інтегровані курси. Наприклад, "Я досліджую світ", що містить одразу п’ять галузей.
У ньому досить цікавим є підхід до вивчення тем: наприклад, у першому класі ми їх вивчаємо по тижнях. Одну тему ми розглядаємо з різних ракурсів. От нещодавно вивчали тему тижня "Космос" і різносторонньо розглядали навчальний матеріал,
– розповіла Павлюк.
- Учителі отримали більше академічної свободи
На прикладі тієї ж теми про "Космос" на уроці "Я досліджую світ" учитель може інтегрувати інформацію й на інших предметах.
Тобто під цю тему можна підлаштувати й математику, й образотворче мистецтво тощо,
– говорить освітянка.
Так українські школярі в початковій школі отримують більш цілісне уявлення про предмет.
- Великий акцент на роботі в командах
Учителька вважає вміння працювати в команді чи не найважливішим умінням, оскільки воно необхідне в дорослому віці, адже кожному доводиться співпрацювати з колегами.
Якщо діти засвоять це вміння зі школи, в майбутньому їм буде легше. За спостереженнями Лесі Павлюк, робота в групах особливо добре проходить, коли учні об’єднуються в команди за власним бажанням. Це не нова форма роботи, але зараз їй приділяється більше уваги, зокрема під виглядом різних вправ та інтерактивних ігор. І особливо вона важлива після дистанційки, бо гарно згуртовує колектив та вчить учнів комунікувати.
Робота в групах гарно згуртовує колектив та вчить учнів комунікувати, домовлятися, знаходити компроміси й водночас відстоювати свою думку,
– зазначила пані Леся.
- Діти стали відкритими та амбіційними
З реформою НУШ – змінилися самі діти, переконана Леся Павлюк. Учні стали більш відкритими, вільними, впевненими та амбіційними.
Школярі хочуть, щоб із ними спілкувались як з дорослими, хочуть робити власний вибір, ухвалювати рішення,
– зауважила вчителька.
На думку освітянки реформа НУШ не втратила свого змістового навантаження, хоча може здатися, що діти лише граються. Навчання відбувається в іншій формі й націлене більше на вміння, які здобуде дитина під час набування цих знань.