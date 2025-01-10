Переможниця премії Global Teacher Prize Ukraine 2024 Леся Павлюк, назвала чотири головні зміни в початковій освіті зі стартом освітньої реформи, пише 24 Канал посилаючись на інтерв'ю "НУШ".

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Головні й важливі зміни в освітній реформі

Леся Павлюк працює в освіті уже 13 років, тому з початком освітньої реформи НУШ мала змогу оцінити зміни та визначити, як змінилося навчання в початковій школі. Вчителька визначила 4 головних критерії:

Зміни у навчальних програмах для 1 – 4 класів

Освітянка відмічає, що у програмах з'явилися інтегровані курси. Наприклад, "Я досліджую світ", що містить одразу п’ять галузей.

У ньому досить цікавим є підхід до вивчення тем: наприклад, у першому класі ми їх вивчаємо по тижнях. Одну тему ми розглядаємо з різних ракурсів. От нещодавно вивчали тему тижня "Космос" і різносторонньо розглядали навчальний матеріал,

– розповіла Павлюк.

Учителі отримали більше академічної свободи

На прикладі тієї ж теми про "Космос" на уроці "Я досліджую світ" учитель може інтегрувати інформацію й на інших предметах.

Тобто під цю тему можна підлаштувати й математику, й образотворче мистецтво тощо,

– говорить освітянка.

Так українські школярі в початковій школі отримують більш цілісне уявлення про предмет.

Великий акцент на роботі в командах

Учителька вважає вміння працювати в команді чи не найважливішим умінням, оскільки воно необхідне в дорослому віці, адже кожному доводиться співпрацювати з колегами.

Якщо діти засвоять це вміння зі школи, в майбутньому їм буде легше. За спостереженнями Лесі Павлюк, робота в групах особливо добре проходить, коли учні об’єднуються в команди за власним бажанням. Це не нова форма роботи, але зараз їй приділяється більше уваги, зокрема під виглядом різних вправ та інтерактивних ігор. І особливо вона важлива після дистанційки, бо гарно згуртовує колектив та вчить учнів комунікувати.

Робота в групах гарно згуртовує колектив та вчить учнів комунікувати, домовлятися, знаходити компроміси й водночас відстоювати свою думку,

– зазначила пані Леся.

Діти стали відкритими та амбіційними

З реформою НУШ – змінилися самі діти, переконана Леся Павлюк. Учні стали більш відкритими, вільними, впевненими та амбіційними.

Школярі хочуть, щоб із ними спілкувались як з дорослими, хочуть робити власний вибір, ухвалювати рішення,

– зауважила вчителька.

На думку освітянки реформа НУШ не втратила свого змістового навантаження, хоча може здатися, що діти лише граються. Навчання відбувається в іншій формі й націлене більше на вміння, які здобуде дитина під час набування цих знань.