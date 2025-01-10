Победительница премии Global Teacher Prize Ukraine 2024 Леся Павлюк, назвала четыре главных изменения в начальном образовании со стартом образовательной реформы, пишет 24 Канал ссылаясь на интервью "НУШ".

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Главные и важные изменения в образовательной реформе

Леся Павлюк работает в образовании уже 13 лет, поэтому с началом образовательной реформы НУШ имела возможность оценить изменения и определить, как изменилось обучение в начальной школе. Учительница определила 4 главных критерия:

Изменения в учебных программах для 1 – 4 классов

Педагог отмечает, что в программах появились интегрированные курсы. Например, "Я исследую мир", содержащий сразу пять отраслей.

В нем достаточно интересен подход к изучению тем: например, в первом классе мы их изучаем по неделям. Одну тему мы рассматриваем с разных ракурсов. Вот недавно изучали тему недели "Космос" и разносторонне рассматривали учебный материал,

– рассказала Павлюк.

Учителя получили больше академической свободы

На примере той же темы о "Космосе" на уроке "Я исследую мир" учитель может интегрировать информацию и на других предметах.

То есть под эту тему можно подстроить и математику, и изобразительное искусство и т.д,

– говорит педагог.

Так украинские школьники в начальной школе получают более целостное представление о предмете.

Большой акцент на работе в командах

Учительница считает умение работать в команде едва ли не самым важным умением, поскольку оно необходимо во взрослом возрасте, ведь каждому приходится сотрудничать с коллегами.

Если дети усвоят это умение со школы, в будущем им будет легче. По наблюдениям Леси Павлюк, работа в группах особенно хорошо проходит, когда ученики объединяются в команды по собственному желанию. Это не новая форма работы, но сейчас ей уделяется больше внимания, в частности под видом различных упражнений и интерактивных игр. И особенно она важна после дистанционки, потому что хорошо сплачивает коллектив и учит учеников коммуницировать.

Работа в группах хорошо сплачивает коллектив и учит учеников коммуницировать, договариваться, находить компромиссы и одновременно отстаивать свое мнение,

– отметила госпожа Леся.

Дети стали открытыми и амбициозными

С реформой НУШ – изменились сами дети, убеждена Леся Павлюк. Ученики стали более открытыми, свободными, уверенными и амбициозными.

Школьники хотят, чтобы с ними общались как со взрослыми, хотят делать собственный выбор, принимать решения,

– отметила учительница.

По мнению педагога реформа НУШ не потеряла своего содержательной нагрузки, хотя может показаться, что дети только играют. Обучение происходит в другой форме и нацелено больше на умения, которые получит ребенок во время приобретения этих знаний.