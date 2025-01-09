Таку думку висловив віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов, який поспілкувався з польською міністеркою освіти Барбарою Новацькою у Варшаві. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Як вчитимуться українські учні у польських школах

Посадовець зазначив також, що українські програми незабаром будуть доступні для українців в польських школах.

У наступному навчальному році кількість дітей буде поступово зменшуватися з огляду на те, що певна кількість українців повернеться в Україну,

– заявив віцепрем'єр України.

Чернишов також повідомив, що польський уряд виділив 500 мільйонів злотих (понад $120 мільйонів) на фінансування координаторів з міжкультурних питань, які, зокрема, опікуватимуться адаптацією українських школярів у польських закладах освіти.

Він при цьому запевнив, що українсько-польські відносини перебувають на дуже високому і конструктивному рівні і їх потрібно надалі поглиблювати.

Зазначимо, за даними Міністерства освіти Польщі, у польських школах в цьому навчальному році здобувають освіту 248 тисяч учнів з України. Близько 180 тисяч – діти, які прибули з батьками після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.