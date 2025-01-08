З метою спрощення визнання результатів навчання, здобутих за кордоном громадянами України, Верховна Рада запропонувала внести зміни до закону "Про повну загальну середню освіту". Про це пише 24 Канал, посилаючись на "РБК-Україна".

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Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт зареєстрував голова комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак. Згідно з ним, планується доповнити статтю 6 закону "Про повну загальну середню освіту", що надає громадянам України право на визнання результатів навчання, здобутих за кордоном. Винятком є знання отримані в закладах освіти, які не належать до держави-агресора чи держави-окупанта.

Бабак зазначає, що значна частина громадян України продовжує проживати за кордоном і здобувати освіту там. А чинний в Україні механізм визнання таких результатів є недостатнім та не відповідає сучасним вимогам.

Головні зміни, внесені до законопроєкту, передбачають, що громадяни України зможуть підтвердити свої результати навчання, здобуті як шляхом формальної, так і неформальної освіти в установах. Порядок визнання буде регулюватися Кабінетом Міністрів України.

Крім того, законопроєкт має на меті створити правові підстави для врегулювання процесу визнання освіти, здобутої громадянами України за кордоном.

Це важливо, оскільки створює можливості для тих, хто здобуває освіту за межами України та дозволяє легше інтегрувати такі освітні результати в українську освітню систему.

Зокрема, це може заохотити повернення на Батьківщину українців та продовжити здобуття освіти в українських вишах.