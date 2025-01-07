Але відсоток отримувачів грантів тут насправді дуже маленький. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра освіти та науки Михайла Винницького LB.

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На які спеціальності вступили абітурієнти з низькими балами НМТ

Це означає, пояснив посадовець, що в Україні вступник на середню освіту має дуже низький бал. Винницький наголосив, що його це лякає.

Приміром, спеціальність "Агроінженерія". На неї вступили 2158 абітурієнтів, 54 % – на бюджет, і лише 10 грантоотримувачів. Схожа історія з "Агрономією". Це означає, що тут та сама проблема, що й з освітою. На ці спеціальності йдуть люди, які мають надзвичайно низькі бали,

– каже заступник Лісового.

І додав, що в агрономію і агроінженерію ідуть переважно випускники сільської школи.

Це певна закономірність. І як зробити так, щоб на агрономічні спеціальності йшли люди з вищими балами, – певний виклик для нас. Тому що, з одного боку, ми розвиваємо IT, а з іншого – сільське господарство. І воно має бути саме високотехнологічним,

– вважає заступник очільника МОН.