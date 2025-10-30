Молодь дедалі менше користується українською мовою у побуті, – МОН

Молодь в Україні щороку демонструє кращі результати щодо володіння українською мовою. Однак кількість тих, хто користується нею в побуті, зменшується.

Про це під час форуму "Українська – мова сильних" у Києві розповіла заступниця міністра освіти та науки України Анастасія Коновалова. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Яка мовна тенденція серед молоді?

Посадовиця зазначила, що спостерігають відкат щодо використання української мови в побуті серед підлітків та молоді. Зокрема, у 2022 році 46% дітей користувалися українською мовою постійно, у 2023 – 55%, а у 2024 – 49%.

З позитивного – постійно зростає рівень компетентності дітей у використанні української мови. Тобто вони її знають: у 2022 році 61% дітей і молоді вважали, що вільно володіють українською, у 2023 – 72%, а у 2024 – 75%,

– уточнила заступниця міністра.

Тобто, за її словами, діти краще з кожним роком знають і володіють українською мовою, але, якщо порівняти з минулим роком, менше нею користуються в побуті.

Коновалова також повідомила, що 33% підлітків пояснили це звичкою, 20% з них тим, що в родині спілкуються російською, а в шкільному середовищі – українською. 13% зазначили, що поза межами школи у них відсутнє середовище для спілкування українською, 12% – що не користуються мовою через її недостатнє знання.

На четвертому році повномасштабної війни 9% підлітків, а це багато, говорять про те, що в їх оточенні упереджене ставлення,

– наголосила Коновалова.

І додала, що батьки підлітків, які не користуються українською мовою в побуті, серед причин називали вплив соцмереж та страх дітей говорити суржиком. Тому важливе питання – толерантне ставлення та підтримка тих, хто, переходячи на українську, через недостатнє знання мови, спілкується суржиком.

