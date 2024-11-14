Мова агресора не зникла: скільки українців спілкуються вдома лише українською

Про це інформує 24 Канал з посиланням на результати опитування , проведеного соціологічною групою Рейтинг на замовлення Центру аналізу та соціологічні дослідження Міжнародного республіканського інституту. За їхніми даними, 31% українців – двомовні.

Результати опитування свідчать, що на Заході України – 90% україномовних, 1% російськомовних та 6% білінгвів.

У Центрі – 65% україномовних, 6% російськомовних та 27% білінгвів.

На Півдні – 32% україномовних, 16% російськомовних та 51% білінгвів.

На Сході – 24% україномовних, 22% російськомовних та 52% білінгвів.

Серед тих, хто розмовляє лише українською, 92% кажуть, що розмовляють цією мовою давно, а 8% – що перейшли неї нещодавно і цілеспрямовано.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Зауважимо, що опитали дві тисячі повнолітніх жителів на підконтрольних територіях України з 27 вересня до 1 жовтня.

Цікаво! Наталія Піпа в інтерв'ю 24 Каналу детально розповіла, які зміни передбачає зареєстрований нею законопроєкт №12086, який має сприяти більшій українізації закладів освіти. Зокрема, що включатиме поняття "освітній процес", кого зобов'яжуть спілкуватися лише державною, чи будуть штрафи за порушення, чи отримуватимуть їх учні, а також – куди скаржитися, якщо ви помітили порушення.