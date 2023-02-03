Пацієнти скаржаться: у медзакладах України контролюватимуть дотримання мовного закону
Джерело:Тарас Кремінь
В окремих медичних закладах України пацієнтів обслуговують недержавною мовою. Відтак вони надсилають скраги до Офісу мовного омбудсмена.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив про порушення мовного закону у ще двох медустановах України. Заявники поскаржилися, що у медзакладах їх обслуговують неукраїнською.
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У медзакладах України ігнорують державну мову
Кремінь уточнив, що скарги стосувалися надання інформації про стан здоров'я пацієнтів недержавною мовою. Також в одній з медустанов зазначали, що працівники можуть спілкуватися з пацієнтами неукраїнською. При цьому заявники надали фотодокази.
Відтак в Офісі уповноваженого із захисту державної мови відреагували на порушення. При цьому, аби не допустити такі випадки у майбутньому, у всіх поліклініках, лікарнях та медцентрах запровадять заходи контролю.
В умовах повномасштабної війни, коли росія використовує "мовне питання" як один з інструментів геополітичної експансії, послуговування недержавною мовою в державних чи приватних медичних установах – це грубе порушення мовного законодавства. Тому ступінь виконання мовного Закону має бути максимально високим,
– вважає Тарас Кремінь.
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Що каже закон про мову у сфері охорони здоров'я
При цьому Уповноважений додав, що 33 стаття мовного закону регулює використання державної мови у сфері охорони здоров'я. Вона набула чинності ще 16 липня 2020 року. Так, вона передбачає:
- мовою сфери охорони здоров'я та документації у її межах є державна мова;
- пацієнта на його прохання можуть обслуговувати недержавною;
- документи, які стосуються стану здоров'я пацієнтів, мають бути видані українською.
Відтак Кремінь просить повідомляти про порушення мовного закону на сайті Уповноваженого або листом на електронну скриньку: lyst@mova-ombudsman.gov.ua.