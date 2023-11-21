Школи та виші порушують мовний закон: Кремінь розповів про звернення
Джерело:Радіо Свобода
2023 року Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови отримав 86 звернень про порушення у вишах мовного закону. 26 таких заяв надіслали зі шкіл.
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь при цьому зауважив, що його офіс отримував, зокрема, чимало нарікань щодо порушення мовного закону у ЗВО. Частина з них стосується вишів Півдня, Сходу, Центру і Заходу України.
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Кремінь розповів про порушення мовного закону у вишах
Кремінь наголосив, що студенти висловлюють своє небажання спілкуватися мовою недержавною.
Зауважимо, тиждень тому у Дніпрі стався мовний скандал на практичному занятті у медичному виші. Викладачка вимагала від студентки відповідати російською мовою.
Нагадаємо, що Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року. 16 липня 2019-го року він набрав чинності.Що важливо! Під час освітнього процесу (окрім певних винятків щодо здобуття освіти представниками нацменшин) має лунати лише українська мова.
Чи мають право учні та вчителі на перервах говорити російською
- Тарас Кремінь також розповідав, що чимало українців скаржиться, що на перервах у школі діти спілкуються російською мовою. Вчителі проблеми у цьому не бачать. Ба більше, часто самі спілкуються цією мовою.
- Однак мовний омбудсмен наголошував: перерва – частина освітнього процесу. Тому у цей час школярі та педагоги мають використовувати у спілкуванні лише державну мову.
- При цьому у межах усього освітнього процесу. А він включає уроки, перерви, виховну роботу, спілкування у класах, учительських, їдальнях, коридорах, спортивних залах, на стадіоні, на території школи.