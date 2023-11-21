Школи та виші порушують мовний закон: Кремінь розповів про звернення

2023 року Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови отримав 86 звернень про порушення у вишах мовного закону. 26 таких заяв надіслали зі шкіл.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь при цьому зауважив, що його офіс отримував, зокрема, чимало нарікань щодо порушення мовного закону у ЗВО. Частина з них стосується вишів Півдня, Сходу, Центру і Заходу України.

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Кремінь розповів про порушення мовного закону у вишах

Кремінь наголосив, що студенти висловлюють своє небажання спілкуватися мовою недержавною.

Зауважимо, тиждень тому у Дніпрі стався мовний скандал на практичному занятті у медичному виші. Викладачка вимагала від студентки відповідати російською мовою.

Нагадаємо, що Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року. 16 липня 2019-го року він набрав чинності.

Чи мають право учні та вчителі на перервах говорити російською

Тарас Кремінь також розповідав, що чимало українців скаржиться, що на перервах у школі діти спілкуються російською мовою. Вчителі проблеми у цьому не бачать. Ба більше, часто самі спілкуються цією мовою.

Однак мовний омбудсмен наголошував: перерва – частина освітнього процесу. Тому у цей час школярі та педагоги мають використовувати у спілкуванні лише державну мову.

При цьому у межах усього освітнього процесу. А він включає уроки, перерви, виховну роботу, спілкування у класах, учительських, їдальнях, коридорах, спортивних залах, на стадіоні, на території школи.

Під час освітнього процесу (окрім певних винятків щодо здобуття освіти представниками нацменшин) має лунати лише українська мова.