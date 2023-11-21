Школы и вузы нарушают языковой закон: Креминь рассказал об обращении

В 2023 году Секретариат уполномоченного по защите государственного языка получил 86 обращений о нарушениях в вузах языкового закона. 26 таких заявлений направили из школ.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь при этом отметил, что его офис получал, в частности, немало нареканий на нарушение языкового закона в ЗВО. Часть из них касается вузов Юга, Востока, Центра и Запада Украины.

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Кремень рассказал о нарушении языкового закона в вузах

Кремень подчеркнул, что студенты выражают свое нежелание общаться на языке негосударственном.

Заметим, неделю назад в Днепре произошел языковой скандал на практическом занятии в медицинском вузе. Преподавательница требовала от студентки отвечать на русском языке.

Напомним, что Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года. 16 июля 2019 года он вступил в силу.

Имеют ли право ученики и учителя на перерывах говорить по-русски

Тарас Креминь также рассказывал, что многие украинцы жалуются, что на перерывах в школе дети общаются на русском языке. Учителя проблемы в этом не видят. Более того, часто сами общаются на этом языке.

Однако языковой омбудсмен отмечал: перерыв – часть образовательного процесса. Поэтому в это время школьники и педагоги должны использовать в общении только государственный язык.

При этом в пределах всего образовательного процесса. Он включает уроки, перерывы, воспитательную работу, общение в классах, учительских, столовых, коридорах, спортивных залах, на стадионе, на территории школы.

Во время образовательного процесса (кроме некоторых исключений по получению образования представителями нацменьшинств) должен звучать только украинский язык.