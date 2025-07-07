Можна отримати 5 тисяч гривень: в Україні з'явилася нова виплата – "Пакунок школяра"

7 липня в Україні з'явилася ще одна виплата – "Пакунок школяра". У її межах сім'я зможе отримати для свого першокласника, який піде на очне навчання, 5 тисяч гривень.

Гроші передбачили на купівлю необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття. Про це інформує 24 Канал з посиланням на з повідомлення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Що передбачає "Пакунок школяра"

Отримати "Пакунок школяра" зможе кожна українська родина. Заявку можна подавати через Дію. Посадовці обіцяють, що все буде зручно і просто.

Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи,

– уточнив прем'єр.

Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок.

Виплата у розмірі 5 тисяч гривень жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.

Запуск "Пакунку школяра" – це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні,

– наголосив очільник уряду.

Нещодавно Денис Шмигаль також розповідав про зміни та реформи, які очікують на українську освіту цьогоріч. Зокрема, згадував і про безоплатне харчування дітей у школах та виділені кошти від держави.