Чи можна вдруге вступити на бюджет у виш

В Україні триває вступна кампанія 2024 року. Абітурієнти у виші можуть подавати заяви на бюджетну та на контрактну форму навчання.

Чимало вступників цікавить питання про те, чи можна повторно навчатись на бюджеті. Що каже закон, читайте далі.

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Чи можна ще раз вступити на бюджет

Відповідно до статті 4 закону "Про вищу освіту" громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних ЗВО на конкурсній основі, якщо певний ступінь вищої освіти (бакалавра чи магістра) здобувають вперше.

Громадяни, які за станом здоров'я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю. Але така втрата працездатності повинна бути підтверджена висновками медико-соціальної експертної комісії.

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Повторно безоплатно здобувати вищу освіту за тим самим ступенем освіти мають право також громадяни України, які не завершили навчання. Для цього вони повинні відшкодувати кошти, вже витрачені на оплату послуг з їхньої підготовки.