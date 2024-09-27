Цифра вражає: скільки учнів в Україні навчаються дистанційно

В Україні учні навчаються у межах різних форматів. Це залежить, зокрема, від безпекової ситуації.

Станом на 1 вересня 2024 року в Україні навчаються дистанційно майже 500 тисяч школярів. Про це заявив заступник очільника Міносвіти України Андрій Сташків, передає УП.

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Скільки школярів в Україні здобуває освіту дистанційно

Посадовець розповів, що багато шкіл спорудили укриття, відновили очне навчання або розширили наявні укриття, тож діти пішли навчатися повноцінно очно замість змішаного навчання.

Зараз ми продовжуємо будівництво укриттів. Цього року було виділено 2,5 мільярди державної субвенції, 5 мільярдів дотації на будівництво укриттів (з них 215 мільйонів гривень – на придбання автобусів). На автобуси також є субвенція 1 мільярд гривень,

– повідомив Сташків.

І додав, що впродовж навчального року кількість учнів на дистанційці зменшуватиметься.

Школи відновлюватимуть очне навчання, і учні зможуть навчатися офлайн там, де безпечно,

– зазначив посадовець.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.