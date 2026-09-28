Мжичка, мряка чи сльота: як красиво описати осінню дощову погоду

Не кожен осінній дощ – просто дощ. Українська мова має мжичку, мряку і сльоту, щоб передати різні відтінки сирої погоди.

Пояснюємо, чим вони відрізняються та яка історія стоїть за цими словами, з посиланням на "Горох".

Що таке мжичка, мряка і сльота?

Осінь уміє бути різною. То дощ ледь торкається землі, то повітря затягує сірою пеленою, то під ногами хлюпає вода, а взуття збирає на собі половину вуличного бруду.

І для кожного такого осіннього настрою в українській мові є своє влучне слово – мжичка, мряка, сльота.

Розглянемо, яка це погода, як уживати слова та звідки вони взялися.

Мжичка – дощ, який майже не помічаєш.

Так називають дуже дрібний, густий дощ, крапельки якого ніби зависають у повітрі. Мжичка буває настільки дрібною, що її радше відчуваєш на обличчі, ніж бачиш.

Уявіть: парасольку ще не хочеться розкривати, але за кілька хвилин волосся вже вологе, а на пальті блищать дрібнесенькі краплини. Це – мжичка.

За вікном сіється мжичка. Осінній парк затягнуло легкою вологою, а мокре листя прилипло до бруківки.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Слово "мжичка" споріднене з назвою цього явища – мжа, що означає дрібний частий дощ чи "мгичка" та "мигичка". Є в українській і дієслово "мжити" – про дощ, який ледь помітно моросить.

Слово "мжа" нині має позначку діалектного, але воно збереглося в словниках і додає нашій мові особливого колориту.

Мжичка / Мова – ДНК нації

Мряка чи мрячка – це теж густий дрібний дощ, але слово має ще одне значення: імла, туман, що затуляє далечінь. Словник наводить й інше схоже слово – "омрак".

У мряці обриси будинків розпливаються, дерева на обрії стають ледь помітними, а знайома вулиця набуває трохи загадкового вигляду.

Походження слова не цілком з'ясоване. Етимологічний словник припускає зв'язок із дієсловом "мріти" – тобто ледь виднітися, проступати нечітко. можливо пов'язане і зі словом – "морок".

Ранкова мряка огорнула сад. За нею ледь мріли темні силуети дерев.

Якщо мжичка змушує нас відчути дрібні краплини на шкірі, то мряка ніби змінює саму картину навколо.

А ось сльота – це вже не просто дощ у повітрі. Це хмарна, сира погода з дощем або мокрим снігом, коли під ногами багнюка, калюжі й розмокла земля. Така погода характерна для пізньої осені чи ранньої весни.

Саме та пора, коли хочеться швидше дістатися додому, перевзутися в сухі капці й поставити чайник.

Слово "сльота" має давню історію, але його точне походження не встановлене остаточно. Етимологи наводять споріднені за значенням слова в інших слов'янських мовах, зокрема польське śląkwa – "дощова погода, сніг із дощем". Це свідчить про давні мовні паралелі.

На вулиці така сльота, що й до магазину не хочеться виходити.

Усі три слова доречні, але кожне малює свою погодну картину.

І це далеко не усі слова, якими можна описати дощ, залежно від його інтенсивності:

Красиві слова українською про дощ / Pinterest

Тож не обов'язково щоразу казати, що надворі просто "погана погода". Можна сказати, що за вікном мжичить, місто огорнула мряка або на вулиці панує сльота.

Українська мова вміє розрізняти навіть відтінки негоди/