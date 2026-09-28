Объясняем, почему они отличаются и какая история стоит за этими словами, со ссылкой на "Горох".

Что такое мжичка, мряка и сльота?

Осень умеет быть разнообразной. То дождь едва касается земли, то воздух окутывает серой пеленой, то под ногами хлюпает вода, а обувь собирает на себе половину уличной грязи.

И для каждого такого осеннего настроения в украинском языке есть свое меткое слово – "мжичка", "мряка", "сльота".

Рассмотрим, какая это погода, как употреблять эти слова и откуда они взялись.

Мжичка – дождь, который почти не замечаешь.

Так называют очень мелкий, густой дождь, капельки которого словно зависают в воздухе. Мжичка бывает настолько мелкой, что ее скорее чувствуешь на лице, чем видишь.

Представьте: зонтик еще не хочется раскрывать, но через несколько минут волосы уже влажные, а на пальто блестят крошечные капельки. Это – мжичка.

За вікном сіється мжичка. Осінній парк затягнуло легкою вологою, а мокре листя прилипло до бруківки.

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Слово "мжичка" родственно названию этого явления – "мжа", что означает мелкий частый дождь, или "мгичка" и "мигичка". В украинском языке есть и глагол "мжити" – о дожде, который едва заметно моросит.

Слово "мжа" сейчас имеет пометку "диалектное", но оно сохранилось в словарях и придает нашему языку особый колорит.

Мжичка / Язык – ДНК нации

Мряка или мрячка – это тоже густой мелкий дождь, но у слова есть еще одно значение: "імла", туман, заслоняющий даль. Словарь приводит и другое похожее слово – "омрак".

В мряке очертания домов расплываются, деревья на горизонте становятся едва заметными, а знакомая улица приобретает немного загадочный вид.

Происхождение слова не до конца выяснено. Этимологический словарь предполагает связь с глаголом "мрить" – то есть едва виднеться, проступать нечетко. Возможно, оно связано и со словом "морок".

Ранкова мряка огорнула сад. За нею ледь мріли темні силуети дерев.

Если мелкий дождь заставляет нас ощутить мелкие капельки на коже, то мгла как будто меняет саму картину вокруг.

А вот "сльота" – это уже не просто дождь в воздухе. Это пасмурная, сырая погода с дождем или мокрым снегом, когда под ногами грязь, лужи и размокшая земля. Такая погода характерна для поздней осени или ранней весны.

Именно то время, когда хочется поскорее добраться до дома, переобуться в сухие тапочки и поставить чайник.

Слово "сльота" имеет давнюю историю, но его точное происхождение окончательно не установлено. Этимологи приводят родственные по значению слова в других славянских языках, в частности польское śląkwa – "дождливая погода, снег с дождем". Это свидетельствует о древних языковых параллелях.

На вулиці така сльота, що й до магазину не хочеться виходити.

Все три слова уместны, но каждое рисует свою картину погоды.

И это далеко не все слова, которыми можно описать дождь в зависимости от его интенсивности:

Красивые слова на украинском языке о дожде / Pinterest

Поэтому не обязательно каждый раз говорить, что на улице просто "плохая погода". Можно сказать, что за окном моросит, город окутала мгла или на улице царит слякоть.

Украинский язык умеет различать даже нюансы непогоды/