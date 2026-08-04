У МОН назвали найпопулярніші спеціальності у вишах, які обрали вступники

В Україні завершився один із ключових етапів вступної кампанії 2026 року – подання заяв на вступ до вишів. Цьогоріч вступники подали заяв на 28% більше ніж торік.

Про це Укрінформу розповів заступник міністра освіти та науки Микола Трофименко. Традиційно найбільше заяв подали на менеджмент, психологію та філологію.

Які спеціальності у вишах найчастіше обирають вступники

Посадовець при цьому зазначив, що зріс попит на комп'ютерні науки та кіберзахист.

Водночас бачимо помітне зростання інтересу до спеціальностей з особливою підтримкою. Серед них – будівництво та цивільна інженерія, електрична інженерія, автоматизація і робототехніка, машинобудування,

– уточнив він.

І додав, що це важливий сигнал для вишів і держави, адже цих фахівців уже потребує економіка.

Так, за даними МОН, найбільше заяв вступники подали на такі спеціальності:

менеджмент – 105 301 заяву (79 317 заяв у 2025 році);

психологію – 66 774 (64 009 – у 2025 році);

філологію – 61 410 (58 611 – у 2025 році);

маркетинг – 49 345 заяв (41 868 – у 2025 році);

економіка та міжнародні економічні відносини – 42 893 (36 917 – у 2025 році);

комп'ютерні науки – 40 755 (35 958 – у 2025 році);

фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 37 667 (25 293 – у 2025 році);

право – 33 447 (44 088 – у 2025 році);

середня освіта – 31 265 (28 649 – у 2025 році);

кібербезпека та захист інформації – 30 363 (торік до десятки найпопулярніших спеціальностей входила інженерія програмного забезпечення – 26 332 заяви).

Ми також розповідали, які 100 українських вишів стали найпопулярнішими серед вступників 2026 року.