За даними інформаційної системи "Вступ.ОСВІТА.UA", що розміщує рейтингові списки абітурієнтів, до вишів станом на 3 серпня подали понад 1 мільйон 640 тисяч заяв.

Які виші стали найпопулярнішими у 2026 році

Понад 1 мільйон 270 тисяч заяв подали абітурієнти, які вступають після 11 класів для здобуття рівнів бакалавра та медичного магістра за всіма формами навчання.

Цьогорічними лідерами за кількістю заяв від абітурієнтів є Національний університет "Львівська політехніка" та Львівський національний університет імені Франка.

Наступні три місця зайняли київські виші. Третя позиція – у Київського політехнічного інституту імені Сікорського. Четверте місце має Київський національний університет ім. Шевченка, а п'яте – Державний торговельно-економічний університет.

100 найпопулярніших вишів за кількістю заяв від абітурієнтів такі:

№ Заклад вищої освіти Регіон Кількість заяв 1 Національний університет "Львівська політехніка" Львівська область 69165 2 Львівський національний університет імені Івана Франка Львівська область 53469 3 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» м. Київ 43376 4 Київський національний університет імені Тараса Шевченка м. Київ 38123 5 Державний торговельно-економічний університет м. Київ 29632 6 Карпатський національний університет імені Василя Стефаника Івано-Франківська область 28604 7 Київський університет інтелектуальної власності та права м. Київ 26805 8 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Чернівецька область 26680 9 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана м. Київ 25208 10 Луцький національний технічний університет Волинська область 23868 11 Національний університет "Одеська юридична академія" Одеська область 20991 12 Національний університет біоресурсів і природокористування України м. Київ 20813 13 Ужгородський національний університет Закарпатська область 20304 14 Західноукраїнський національний університет Тернопільська область 19405 15 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Харківська область 19273 16 Волинський національний університет імені Лесі Українки Волинська область 17893 17 Міжнародний університет Одеська область 16727 18 Вінницький національний технічний університет Вінницька область 16611 19 Національний університет "Києво-Могилянська академія" м. Київ 16147 20 Національний лісотехнічний університет України Львівська область 15401 21 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" Полтавська область 14868 22 Національний університет «Київський авіаційний інститут» м. Київ 14767 23 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького Львівська область 13592 24 Київський столичний університет імені Бориса Грінченка м. Київ 13012 25 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Івано-Франківська область 13006 26 Житомирська політехніка Житомирська область 12379 27 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Харківська область 12320 28 Національний університет водного господарства та природокористування Рівненська область 12170 29 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Дніпропетровська область 11562 30 Київський національний університет будівництва і архітектури м. Київ 11341 31 Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" Дніпропетровська область 11063 32 Хмельницький національний університет Хмельницька область 11037 33 Національний університет "Одеська політехніка" Одеська область 10952 34 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Одеська область 10748 35 Національний транспортний університет м. Київ 10523 36 Український державний університет імені Михайла Драгоманова м. Київ 9760 37 Вінницький національний аграрний університет Вінницька область 9198 38 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Черкаська область 9116 39 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова Вінницька область 9041 40 Український державний університет науки і технологій Дніпропетровська область 8849 41 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Вінницька область 8494 42 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця м. Київ 8479 43 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Тернопільська область 8479 44 Одеський національний економічний університет Одеська область 8043 45 Донецький національний університет імені Василя Стуса Вінницька область 7938 46 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харківська область 7585 47 Івано-Франківський національний медичний університет Івано-Франківська область 7514 48 Університет митної справи та фінансів Дніпропетровська область 7228 49 Тернопiльський національний медичний університет iменi I. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України Тернопільська область 7171 50 Одеський національний морський університет Одеська область 6948 51 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львівська область 6892 52 Київський національний університет технологій та дизайну м. Київ 6847 53 Київський національний лінгвістичний університет м. Київ 6831 54 Полтавський державний аграрний університет Полтавська область 6824 55 Черкаський державний технологічний університет Черкаська область 6785 56 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Тернопільська область 6626 57 Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова Харківська область 6399 58 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Харківська область 6319 59 Уманський національний університет Черкаська область 6197 60 Рівненський державний гуманітарний університет Рівненська область 6104 61 Запорізький національний університет Запорізька область 6014 62 Поліський національний університет Житомирська область 6011 63 Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій м. Київ 5920 64 Сумський державний університет Сумська область 5918 65 Національний університет "Чернігівська політехніка" Чернігівська область 5868 66 Харківський національний університет радіоелектроніки Харківська область 5844 67 Буковинський державний медичний університет Чернівецька область 5566 68 Житомирський державний університет імені Івана Франка Житомирська область 5359 69 Харківський національний автомобільно-дорожній університет Харківська область 5270 70 Національний університет "Запорізька політехніка" Запорізька область 5227 71 Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського Львівська область 5191 72 Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету Вінницька область 5186 73 Національний університет харчових технологій м. Київ 4909 74 Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтавська область 4881 75 Університет Короля Данила Івано-Франківська область 4613 76 Державний біотехнологічний університет Харківська область 4608 77 Харківський національний медичний університет Харківська область 4560 78 Львівський торговельно-економічний університет Львівська область 4542 79 Білоцерківський національний аграрний університет Київська область 4513 80 Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут" Харківська область 4476 81 Одеський національний медичний університет Одеська область 4475 82 Дніпровський державний аграрно-економічний університет Дніпропетровська область 4402 83 Центральноукраїнський національний технічний університет Кіровоградська область 4231 84 Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Харківська область 4155 85 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Полтавська область 4152 86 Одеський національний технологічний університет Одеська область 4063 87 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Хмельницька область 4045 88 Чорноморський національний університет імені Петра Могили Миколаївська область 4019 89 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського Одеська область 3999 90 Національний університет "Острозька академія" Рівненська область 3992 91 Сумський національний аграрний університет Сумська область 3858 92 Державний податковий університет Київська область 3838 93 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Миколаївська область 3812 94 Національний університет фізичного виховання і спорту України м. Київ 3741 95 Миколаївський національний аграрний університет Миколаївська область 3720 96 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Львівська область 3716 97 Київський національний університет культури і мистецтв м. Київ 3678 98 Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка Кіровоградська область 3650 99 Полтавський державний медичний університет Полтавська область 3557 100 Національна академія внутрішніх справ м. Київ 3336

Раніше ми розповідали, чи надаватимуть вступникам до вишів гранти на навчання цьогоріч.