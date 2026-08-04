По данным информационной системы "Вступ.ОСВИТА.UA", которая публикует рейтинговые списки абитуриентов, по состоянию на 3 августа в вузы было подано более 1 миллиона 640 тысяч заявлений.

Какие вузы стали самыми популярными в 2026 году

Более 1 миллиона 270 тысяч заявлений подали абитуриенты, поступающие после 11 классов для получения степеней бакалавра и магистра медицины по всем формам обучения.

Лидерами этого года по количеству заявлений от абитуриентов являются Национальный университет "Львовская политехника" и Львовский национальный университет имени Франко.

Следующие три места заняли киевские вузы. Третье место – у Киевского политехнического института имени Сикорского. Четвертое место занимает Киевский национальный университет имени Шевченко, а пятое – Государственный торгово-экономический университет.

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100 самых популярных вузов по количеству заявлений от абитуриентов следующие:

Высшее учебное заведение Регион Количество заявлений
1 Национальный университет "Львовская политехника" Львовская область 69165
2 Львовский национальный университет имени Ивана Франко Львовская область 53469
3 Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" г. Киев 43376
4 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко г. Киев 38123
5 Государственный торгово-экономический университет г. Киев 29632
6 Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника Ивано-Франковская область 28604
7 Киевский университет интеллектуальной собственности и права г. Киев 26805
8 Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича Черновицкая область 26680
9 Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана г. Киев 25208
10 Луцкий национальный технический университет Волынская область 23868
11 Национальный университет "Одесская юридическая академия" Одесская область 20991
12 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины г. Киев 20813
13 Ужгородский национальный университет Закарпатская область 20304
14 Западноукраинский национальный университет Тернопольская область 19405
15 Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина Харьковская область 19273
16 Волынский национальный университет имени Леси Украинки Волынская область 17893
17 Международный университет Одесская область 16727
18 Винницкий национальный технический университет Винницкая область 16611
19 Национальный университет "Киево-Могилянская академия" г. Киев 16147
20 Национальный лесотехнический университет Украины Львовская область 15401
21 Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" Полтавская область 14868
22 Национальный университет "Киевский авиационный институт" г. Киев 14767
23 Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий им. С. З. Гжицкого Львовская область 13592
24 Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко г. Киев 13012
25 Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа Ивано-Франковская область 13006
26 Житомирская политехника Житомирская область 12379
27 Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" Харьковская область 12320
28 Национальный университет водного хозяйства и природопользования Ровенская область 12170
29 Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара Днепропетровская область 11562
30 Киевский национальный университет строительства и архитектуры г. Киев 11341
31 Национальный технический университет "Днепровская политехника" Днепропетровская область 11063
32 Хмельницкий национальный университет Хмельницкая область 11037
33 Национальный университет "Одесская политехника" Одесская область 10952
34 Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова Одесская область 10748
35 Национальный транспортный университет г. Киев 10523
36 Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова г. Киев 9760
37 Винницкий национальный аграрный университет Винницкая область 9198
38 Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого Черкасская область 9116
39 Винницкий национальный медицинский университет им. М. И. Пирогова Винницкая область 9041
40 Украинский государственный университет науки и технологий Днепропетровская область 8849
41 Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского Винницкая область 8494
42 Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца г. Киев 8479
43 Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя Тернопольская область 8479
44 Одесский национальный экономический университет Одесская область 8043
45 Донецкий национальный университет имени Василия Стуса Винницкая область 7938
46 Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого Харьковская область 7585
47 Ивано-Франковский национальный медицинский университет Ивано-Франковская область 7514
48 Университет таможенного дела и финансов Днепропетровская область 7228
49 Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского Министерства здравоохранения Украины Тернопольская область 7171
50 Одесский национальный морской университет Одесская область 6948
51 Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого Львовская область 6892
52 Киевский национальный университет технологий и дизайна г. Киев 6847
53 Киевский национальный лингвистический университет г. Киев 6831
54 Полтавский государственный аграрный университет Полтавская область 6824
55 Черкасский государственный технологический университет Черкасская область 6785
56 Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка Тернопольская область 6626
57 Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. М. Бекетова Харьковская область 6399
58 Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца Харьковская область 6319
59 Уманский национальный университет Черкасская область 6197
60 Ровенский государственный гуманитарный университет Ровенская область 6104
61 Запорожский национальный университет Запорожская область 6014
62 Полесский национальный университет Житомирская область 6011
63 Государственный университет информационно-коммуникационных технологий г. Киев 5920
64 Сумский государственный университет Сумская область 5918
65 Национальный университет "Черниговская политехника" Черниговская область 5868
66 Харьковский национальный университет радиоэлектроники Харьковская область 5844
67 Буковинский государственный медицинский университет Черновицкая область 5566
68 Житомирский государственный университет имени Ивана Франко Житомирская область 5359
69 Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет Харьковская область 5270
70 Национальный университет "Запорожская политехника" Запорожская область 5227
71 Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского Львовская область 5191
72 Винницкий торгово-экономический институт Государственного торгово-экономического университета Винницкая область 5186
73 Национальный университет пищевых технологий г. Киев 4909
74 Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко Полтавская область 4881
75 Университет короля Даниила Ивано-Франковская область 4613
76 Государственный биотехнологический университет Харьковская область 4608
77 Харьковский национальный медицинский университет Харьковская область 4560
78 Львовский торгово-экономический университет Львовская область 4542
79 Белоцерковский национальный аграрный университет Киевская область 4513
80 Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт" Харьковская область 4476
81 Одесский национальный медицинский университет Одесская область 4475
82 Днепровский государственный аграрно-экономический университет Днепропетровская область 4402
83 Центральноукраинский национальный технический университет Кировоградская область 4231
84 Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды Харьковская область 4155
85 Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского Полтавская область 4152
86 Одесский национальный технологический университет Одесская область 4063
87 Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко Хмельницкая область 4045
88 Черноморский национальный университет имени Петра Могилы Николаевская область 4019
89 Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского Одесская область 3999
90 Национальный университет "Острожская академия" Ровенская область 3992
91 Сумской национальный аграрный университет Сумская область 3858
92 Государственный налоговый университет Киевская область 3838
93 Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова Николаевская область 3812
94 Национальный университет физического воспитания и спорта Украины г. Киев 3741
95 Николаевский национальный аграрный университет Николаевская область 3720
96 Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко Львовская область 3716
97 Киевский национальный университет культуры и искусств г. Киев 3678
98 Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко Кировоградская область 3650
99 Полтавский государственный медицинский университет Полтавская область 3557
100 Национальная академия внутренних дел г. Киев 3336

Ранее мы рассказывали, будут ли в этом году предоставляться гранты на обучение абитуриентам вузов.