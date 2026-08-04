По данным информационной системы "Вступ.ОСВИТА.UA", которая публикует рейтинговые списки абитуриентов, по состоянию на 3 августа в вузы было подано более 1 миллиона 640 тысяч заявлений.
Какие вузы стали самыми популярными в 2026 году
Более 1 миллиона 270 тысяч заявлений подали абитуриенты, поступающие после 11 классов для получения степеней бакалавра и магистра медицины по всем формам обучения.
Лидерами этого года по количеству заявлений от абитуриентов являются Национальный университет "Львовская политехника" и Львовский национальный университет имени Франко.
Следующие три места заняли киевские вузы. Третье место – у Киевского политехнического института имени Сикорского. Четвертое место занимает Киевский национальный университет имени Шевченко, а пятое – Государственный торгово-экономический университет.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
100 самых популярных вузов по количеству заявлений от абитуриентов следующие:
|№
|Высшее учебное заведение
|Регион
|Количество заявлений
|1
|Национальный университет "Львовская политехника"
|Львовская область
|69165
|2
|Львовский национальный университет имени Ивана Франко
|Львовская область
|53469
|3
|Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
|г. Киев
|43376
|4
|Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
|г. Киев
|38123
|5
|Государственный торгово-экономический университет
|г. Киев
|29632
|6
|Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника
|Ивано-Франковская область
|28604
|7
|Киевский университет интеллектуальной собственности и права
|г. Киев
|26805
|8
|Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
|Черновицкая область
|26680
|9
|Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
|г. Киев
|25208
|10
|Луцкий национальный технический университет
|Волынская область
|23868
|11
|Национальный университет "Одесская юридическая академия"
|Одесская область
|20991
|12
|Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
|г. Киев
|20813
|13
|Ужгородский национальный университет
|Закарпатская область
|20304
|14
|Западноукраинский национальный университет
|Тернопольская область
|19405
|15
|Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
|Харьковская область
|19273
|16
|Волынский национальный университет имени Леси Украинки
|Волынская область
|17893
|17
|Международный университет
|Одесская область
|16727
|18
|Винницкий национальный технический университет
|Винницкая область
|16611
|19
|Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
|г. Киев
|16147
|20
|Национальный лесотехнический университет Украины
|Львовская область
|15401
|21
|Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"
|Полтавская область
|14868
|22
|Национальный университет "Киевский авиационный институт"
|г. Киев
|14767
|23
|Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий им. С. З. Гжицкого
|Львовская область
|13592
|24
|Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко
|г. Киев
|13012
|25
|Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа
|Ивано-Франковская область
|13006
|26
|Житомирская политехника
|Житомирская область
|12379
|27
|Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
|Харьковская область
|12320
|28
|Национальный университет водного хозяйства и природопользования
|Ровенская область
|12170
|29
|Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара
|Днепропетровская область
|11562
|30
|Киевский национальный университет строительства и архитектуры
|г. Киев
|11341
|31
|Национальный технический университет "Днепровская политехника"
|Днепропетровская область
|11063
|32
|Хмельницкий национальный университет
|Хмельницкая область
|11037
|33
|Национальный университет "Одесская политехника"
|Одесская область
|10952
|34
|Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
|Одесская область
|10748
|35
|Национальный транспортный университет
|г. Киев
|10523
|36
|Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова
|г. Киев
|9760
|37
|Винницкий национальный аграрный университет
|Винницкая область
|9198
|38
|Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого
|Черкасская область
|9116
|39
|Винницкий национальный медицинский университет им. М. И. Пирогова
|Винницкая область
|9041
|40
|Украинский государственный университет науки и технологий
|Днепропетровская область
|8849
|41
|Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
|Винницкая область
|8494
|42
|Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца
|г. Киев
|8479
|43
|Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя
|Тернопольская область
|8479
|44
|Одесский национальный экономический университет
|Одесская область
|8043
|45
|Донецкий национальный университет имени Василия Стуса
|Винницкая область
|7938
|46
|Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
|Харьковская область
|7585
|47
|Ивано-Франковский национальный медицинский университет
|Ивано-Франковская область
|7514
|48
|Университет таможенного дела и финансов
|Днепропетровская область
|7228
|49
|Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского Министерства здравоохранения Украины
|Тернопольская область
|7171
|50
|Одесский национальный морской университет
|Одесская область
|6948
|51
|Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого
|Львовская область
|6892
|52
|Киевский национальный университет технологий и дизайна
|г. Киев
|6847
|53
|Киевский национальный лингвистический университет
|г. Киев
|6831
|54
|Полтавский государственный аграрный университет
|Полтавская область
|6824
|55
|Черкасский государственный технологический университет
|Черкасская область
|6785
|56
|Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка
|Тернопольская область
|6626
|57
|Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. М. Бекетова
|Харьковская область
|6399
|58
|Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца
|Харьковская область
|6319
|59
|Уманский национальный университет
|Черкасская область
|6197
|60
|Ровенский государственный гуманитарный университет
|Ровенская область
|6104
|61
|Запорожский национальный университет
|Запорожская область
|6014
|62
|Полесский национальный университет
|Житомирская область
|6011
|63
|Государственный университет информационно-коммуникационных технологий
|г. Киев
|5920
|64
|Сумский государственный университет
|Сумская область
|5918
|65
|Национальный университет "Черниговская политехника"
|Черниговская область
|5868
|66
|Харьковский национальный университет радиоэлектроники
|Харьковская область
|5844
|67
|Буковинский государственный медицинский университет
|Черновицкая область
|5566
|68
|Житомирский государственный университет имени Ивана Франко
|Житомирская область
|5359
|69
|Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
|Харьковская область
|5270
|70
|Национальный университет "Запорожская политехника"
|Запорожская область
|5227
|71
|Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского
|Львовская область
|5191
|72
|Винницкий торгово-экономический институт Государственного торгово-экономического университета
|Винницкая область
|5186
|73
|Национальный университет пищевых технологий
|г. Киев
|4909
|74
|Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко
|Полтавская область
|4881
|75
|Университет короля Даниила
|Ивано-Франковская область
|4613
|76
|Государственный биотехнологический университет
|Харьковская область
|4608
|77
|Харьковский национальный медицинский университет
|Харьковская область
|4560
|78
|Львовский торгово-экономический университет
|Львовская область
|4542
|79
|Белоцерковский национальный аграрный университет
|Киевская область
|4513
|80
|Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт"
|Харьковская область
|4476
|81
|Одесский национальный медицинский университет
|Одесская область
|4475
|82
|Днепровский государственный аграрно-экономический университет
|Днепропетровская область
|4402
|83
|Центральноукраинский национальный технический университет
|Кировоградская область
|4231
|84
|Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды
|Харьковская область
|4155
|85
|Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
|Полтавская область
|4152
|86
|Одесский национальный технологический университет
|Одесская область
|4063
|87
|Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко
|Хмельницкая область
|4045
|88
|Черноморский национальный университет имени Петра Могилы
|Николаевская область
|4019
|89
|Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского
|Одесская область
|3999
|90
|Национальный университет "Острожская академия"
|Ровенская область
|3992
|91
|Сумской национальный аграрный университет
|Сумская область
|3858
|92
|Государственный налоговый университет
|Киевская область
|3838
|93
|Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова
|Николаевская область
|3812
|94
|Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
|г. Киев
|3741
|95
|Николаевский национальный аграрный университет
|Николаевская область
|3720
|96
|Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко
|Львовская область
|3716
|97
|Киевский национальный университет культуры и искусств
|г. Киев
|3678
|98
|Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко
|Кировоградская область
|3650
|99
|Полтавский государственный медицинский университет
|Полтавская область
|3557
|100
|Национальная академия внутренних дел
|г. Киев
|3336
Ранее мы рассказывали, будут ли в этом году предоставляться гранты на обучение абитуриентам вузов.