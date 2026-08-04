По данным информационной системы "Вступ.ОСВИТА.UA", которая публикует рейтинговые списки абитуриентов, по состоянию на 3 августа в вузы было подано более 1 миллиона 640 тысяч заявлений.

Какие вузы стали самыми популярными в 2026 году

Более 1 миллиона 270 тысяч заявлений подали абитуриенты, поступающие после 11 классов для получения степеней бакалавра и магистра медицины по всем формам обучения.

Лидерами этого года по количеству заявлений от абитуриентов являются Национальный университет "Львовская политехника" и Львовский национальный университет имени Франко.

Следующие три места заняли киевские вузы. Третье место – у Киевского политехнического института имени Сикорского. Четвертое место занимает Киевский национальный университет имени Шевченко, а пятое – Государственный торгово-экономический университет.

100 самых популярных вузов по количеству заявлений от абитуриентов следующие:

№ Высшее учебное заведение Регион Количество заявлений 1 Национальный университет "Львовская политехника" Львовская область 69165 2 Львовский национальный университет имени Ивана Франко Львовская область 53469 3 Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" г. Киев 43376 4 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко г. Киев 38123 5 Государственный торгово-экономический университет г. Киев 29632 6 Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника Ивано-Франковская область 28604 7 Киевский университет интеллектуальной собственности и права г. Киев 26805 8 Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича Черновицкая область 26680 9 Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана г. Киев 25208 10 Луцкий национальный технический университет Волынская область 23868 11 Национальный университет "Одесская юридическая академия" Одесская область 20991 12 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины г. Киев 20813 13 Ужгородский национальный университет Закарпатская область 20304 14 Западноукраинский национальный университет Тернопольская область 19405 15 Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина Харьковская область 19273 16 Волынский национальный университет имени Леси Украинки Волынская область 17893 17 Международный университет Одесская область 16727 18 Винницкий национальный технический университет Винницкая область 16611 19 Национальный университет "Киево-Могилянская академия" г. Киев 16147 20 Национальный лесотехнический университет Украины Львовская область 15401 21 Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" Полтавская область 14868 22 Национальный университет "Киевский авиационный институт" г. Киев 14767 23 Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий им. С. З. Гжицкого Львовская область 13592 24 Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко г. Киев 13012 25 Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа Ивано-Франковская область 13006 26 Житомирская политехника Житомирская область 12379 27 Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" Харьковская область 12320 28 Национальный университет водного хозяйства и природопользования Ровенская область 12170 29 Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара Днепропетровская область 11562 30 Киевский национальный университет строительства и архитектуры г. Киев 11341 31 Национальный технический университет "Днепровская политехника" Днепропетровская область 11063 32 Хмельницкий национальный университет Хмельницкая область 11037 33 Национальный университет "Одесская политехника" Одесская область 10952 34 Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова Одесская область 10748 35 Национальный транспортный университет г. Киев 10523 36 Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова г. Киев 9760 37 Винницкий национальный аграрный университет Винницкая область 9198 38 Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого Черкасская область 9116 39 Винницкий национальный медицинский университет им. М. И. Пирогова Винницкая область 9041 40 Украинский государственный университет науки и технологий Днепропетровская область 8849 41 Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского Винницкая область 8494 42 Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца г. Киев 8479 43 Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя Тернопольская область 8479 44 Одесский национальный экономический университет Одесская область 8043 45 Донецкий национальный университет имени Василия Стуса Винницкая область 7938 46 Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого Харьковская область 7585 47 Ивано-Франковский национальный медицинский университет Ивано-Франковская область 7514 48 Университет таможенного дела и финансов Днепропетровская область 7228 49 Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского Министерства здравоохранения Украины Тернопольская область 7171 50 Одесский национальный морской университет Одесская область 6948 51 Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого Львовская область 6892 52 Киевский национальный университет технологий и дизайна г. Киев 6847 53 Киевский национальный лингвистический университет г. Киев 6831 54 Полтавский государственный аграрный университет Полтавская область 6824 55 Черкасский государственный технологический университет Черкасская область 6785 56 Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка Тернопольская область 6626 57 Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. М. Бекетова Харьковская область 6399 58 Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца Харьковская область 6319 59 Уманский национальный университет Черкасская область 6197 60 Ровенский государственный гуманитарный университет Ровенская область 6104 61 Запорожский национальный университет Запорожская область 6014 62 Полесский национальный университет Житомирская область 6011 63 Государственный университет информационно-коммуникационных технологий г. Киев 5920 64 Сумский государственный университет Сумская область 5918 65 Национальный университет "Черниговская политехника" Черниговская область 5868 66 Харьковский национальный университет радиоэлектроники Харьковская область 5844 67 Буковинский государственный медицинский университет Черновицкая область 5566 68 Житомирский государственный университет имени Ивана Франко Житомирская область 5359 69 Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет Харьковская область 5270 70 Национальный университет "Запорожская политехника" Запорожская область 5227 71 Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского Львовская область 5191 72 Винницкий торгово-экономический институт Государственного торгово-экономического университета Винницкая область 5186 73 Национальный университет пищевых технологий г. Киев 4909 74 Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко Полтавская область 4881 75 Университет короля Даниила Ивано-Франковская область 4613 76 Государственный биотехнологический университет Харьковская область 4608 77 Харьковский национальный медицинский университет Харьковская область 4560 78 Львовский торгово-экономический университет Львовская область 4542 79 Белоцерковский национальный аграрный университет Киевская область 4513 80 Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт" Харьковская область 4476 81 Одесский национальный медицинский университет Одесская область 4475 82 Днепровский государственный аграрно-экономический университет Днепропетровская область 4402 83 Центральноукраинский национальный технический университет Кировоградская область 4231 84 Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды Харьковская область 4155 85 Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского Полтавская область 4152 86 Одесский национальный технологический университет Одесская область 4063 87 Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко Хмельницкая область 4045 88 Черноморский национальный университет имени Петра Могилы Николаевская область 4019 89 Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского Одесская область 3999 90 Национальный университет "Острожская академия" Ровенская область 3992 91 Сумской национальный аграрный университет Сумская область 3858 92 Государственный налоговый университет Киевская область 3838 93 Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова Николаевская область 3812 94 Национальный университет физического воспитания и спорта Украины г. Киев 3741 95 Николаевский национальный аграрный университет Николаевская область 3720 96 Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко Львовская область 3716 97 Киевский национальный университет культуры и искусств г. Киев 3678 98 Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко Кировоградская область 3650 99 Полтавский государственный медицинский университет Полтавская область 3557 100 Национальная академия внутренних дел г. Киев 3336

Ранее мы рассказывали, будут ли в этом году предоставляться гранты на обучение абитуриентам вузов.