Не лише "начальник": як українською назвати людину, яка керує

У кожного є свій бос, шеф або начальник. Хтось називає керівника на ім’я, хтось – на ім’я та по батькові, а хтось жартома каже "наш головний". Та чи знаємо ми всі українські слова, якими можна назвати людину, що керує колективом?

Бос, шеф, начальник, керівник, очільник – чи всі ці слова означають те саме? Напередодні Дня боса 24 Канал зібрав українські назви людини, яка керує командою, і з’ясував, коли яке слово краще вживати.

Як ще назвати свого керівника українською?

Українська мова має чимало назв для людини, яка керує іншими. І хоча слова "бос" та "шеф" давно прижилися в нашому мовленні, є й інші варіанти.

Найуніверсальніше слово – керівник. Воно підходить для різних сфер: керівник відділу, керівник проєкту, керівник підприємства. Якщо йдеться про жінку, кажемо – керівниця.

Але залежно від посади, обставин і стилю мовлення можна вибрати й інші слова.

Начальник / начальниця – людина, яка очолює певний підрозділ або має владні повноваження в організації. Наприклад, начальник відділу кадрів.

– людина, яка очолює певний підрозділ або має владні повноваження в організації. Наприклад, начальник відділу кадрів. Директор / директорка – людина, яка керує підприємством, установою, школою чи організацією.

– людина, яка керує підприємством, установою, школою чи організацією. Очільник / очільниця – той або та, хто стоїть на чолі установи, організації, руху чи команди. Слово особливо доречне в публіцистичному й офіційному мовленні.

– той або та, хто стоїть на чолі установи, організації, руху чи команди. Слово особливо доречне в публіцистичному й офіційному мовленні. Шеф / шефиня – розмовна назва керівника, часто з відтінком невимушеності. Наприклад: "Наш шеф сьогодні на нараді".

– розмовна назва керівника, часто з відтінком невимушеності. Наприклад: "Наш шеф сьогодні на нараді". Завідувач / завідувачка – людина, яка відповідає за роботу певного підрозділу або закладу: завідувач кафедри, завідувач відділу, завідувачка бібліотеки. У сучасній українській мові нормативною назвою посади є саме "завідувач", а не "завідуючий".

– людина, яка відповідає за роботу певного підрозділу або закладу: завідувач кафедри, завідувач відділу, завідувачка бібліотеки. У сучасній українській мові нормативною назвою посади є саме "завідувач", а не "завідуючий". Менеджер / менеджерка – фахівець або фахівчиня, які організовують і координують роботу, керують процесами чи командою. Водночас не кожен менеджер є безпосереднім начальником інших працівників.

– фахівець або фахівчиня, які організовують і координують роботу, керують процесами чи командою. Водночас не кожен менеджер є безпосереднім начальником інших працівників. Бос – запозичене слово, яке в неформальному мовленні означає керівника або роботодавця. Воно зрозуміле й поширене, проте в офіційних текстах не використовується.

А ще є слово – "керманич". У прямому значенні це той, хто керує транспортом або судном, а переносно так можуть називати людину, яка веде за собою інших чи спрямовує діяльність колективу. Це виразний, дещо образний варіант, а не універсальна заміна слова "начальник".

І не забуваймо, що часто ще кажуть – "головний". В українській мові є чимало назв посад, у яких уживається слово "головний". Воно зазвичай указує на найвищий рівень відповідальності в певному напрямі роботи – головний бухгалтер, головний лікар, головний редактор, головний інженер тощо, але так часто називають і керівника.

До речі, у світі відзначають День боса – неофіційне свято керівників, яке щороку припадає на 16 жовтня. Його започаткували у США, а згодом традиція поширилася й на інші країни.

Привітайте свого шефа зі святом / Pinterest

А як назвати керівника з повагою, але без зайвого офіціозу?

У дружньому колективі можна сказати "наш керівник", "наша керівниця", "голова команди" або просто звернутися до людини на ім’я. Головне – зважати на посаду й контекст: не кожен керівник є директором, не кожен менеджер – начальником, а "роботодавець" узагалі означає того, хто наймає працівників, а не просто керує ними.

Українська мова має достатньо слів, щоб говорити про керівників і без одноманітного "начальника". Обираймо точну назву посади, а в невимушеній розмові не цураймося слів "шеф" чи "бос". Адже мовна вправність – це не заборона звичних слів, а вміння доречно їх використовувати.