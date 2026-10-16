Босс, шеф, начальник, руководитель, глава – все ли эти слова означают одно и то же? Накануне Дня босса 24 Канал собрал украинские названия человека, который руководит командой, и выяснил, когда лучше использовать то или иное слово.

Что еще можно назвать своим руководителем на украинском языке?

В украинском языке есть немало названий для человека, который руководит другими. И хотя слова "босс" и "шеф" давно прижились в нашей речи, есть и другие варианты.

Самое универсальное слово – керівник. Оно подходит для разных сфер: керівник відділу, керівник проєкту, керівник підприємства. Если речь идет о женщине, говорим – керівниця.

Но в зависимости от должности, обстоятельств и стиля речи можно выбрать и другие слова.

Начальник / начальница – человек, возглавляющий определенное подразделение или обладающий властными полномочиями в организации. Например, начальник отдела кадров.

человек, возглавляющий определенное подразделение или обладающий властными полномочиями в организации. Например, начальник отдела кадров. Директор / директорша – человек, который руководит предприятием, учреждением, школой или организацией.

человек, который руководит предприятием, учреждением, школой или организацией. Руководитель / руководительница – тот или та, кто стоит во главе учреждения, организации, движения или команды. Это слово особенно уместно в публицистической и официальной речи.

– тот или та, кто стоит во главе учреждения, организации, движения или команды. Это слово особенно уместно в публицистической и официальной речи. Шеф / шефиня – разговорное название руководителя, часто с оттенком непринужденности. Например: "Наш шеф сегодня на совещании".

– разговорное название руководителя, часто с оттенком непринужденности. Например: "Наш шеф сегодня на совещании". Заведующий / заведующая – человек, отвечающий за работу определенного подразделения или учреждения: заведующий кафедрой, заведующий отделом, заведующая библиотекой. В современном украинском языке нормативным названием должности является сименно "заведующий", а не "заведующий".

– человек, отвечающий за работу определенного подразделения или учреждения: заведующий кафедрой, заведующий отделом, заведующая библиотекой. В современном украинском языке нормативным названием должности является сименно "заведующий", а не "заведующий". Менеджер / менеджерка – специалист или специалистка, которые организуют и координируют работу, руководят процессами или командой. В то же время не каждый менеджер является непосредственным начальником других сотрудников.

– специалист или специалистка, которые организуют и координируют работу, руководят процессами или командой. В то же время не каждый менеджер является непосредственным начальником других сотрудников. Босс – заимствованное слово, которое в неформальной речи означает руководителя или работодателя. Оно понятно и широко распространено, однако в официальных текстах не используется.

А еще есть слово – "керманич". В прямом смысле это тот, кто управляет транспортом или судном, а в переносном смысле так могут называть человека, который ведет за собой других или направляет деятельность коллектива. Это выразительный, несколько образный вариант, а не универсальная замена слова "начальник".

И не забываем, что часто еще говорят – "главный". В украинском языке есть немало названий должностей, в которых употребляется слово "главный". Оно обычно указывает на самый высокий уровень ответственности в определенной сфере деятельности – главный бухгалтер, главный врач, главный редактор, главный инженер и т. д., но так часто называют и руководителя.

Кстати, в мире отмечают День босса – неофициальный праздник руководителей, который ежегодно приходится на 16 октября. Его зародили в США, а впоследствии традиция распространилась и на другие страны.

Поздравьте своего шефа с праздником / Pinterest

А как обратиться к руководителю с уважением, но без лишнего официоза?

В дружном коллективе можно сказать "наш руководитель", "наша руководительница", "глава команды" или просто обратиться к человеку по имени. Главное – учитывать должность и контекст: не каждый руководитель является директором, не каждый менеджер – начальником, а "работодатель" вообще означает того, кто нанимает сотрудников, а не просто руководит ими.

В украинском языке достаточно слов, чтобы говорить о руководителях и без однообразного "начальника". Давайте выбирать точное название должности, а в непринужденной беседе не будем избегать слов "шеф" или "босс". Ведь языковая грамотность – это не запрет привычных слов, а умение уместно их использовать.