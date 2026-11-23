Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка розповів, чи готовий його виш долучитися до експерименту з наглядовими радами в університетах. Каже, що КНУ вивчає такий досвід.

Про це інформує Іnterfax. За його словами, у цій практиці є позитивні моменти, але є й питання, які потребують додаткового вивчення.

Що каже ректор КНУ про наглядові ради у вишах?

Копійка каже: для них принципово важливо, щоб ректора обирав колектив університету.

Університет Шевченка за своїми масштабами – зовсім інша установа, значно більша, якщо порівняти з вишами, які беруть участь в експерименті. Тому будь-який помилковий крок може мати значно серйозніші ризики та негативні наслідки,

– заявив ректор столичного вишу.

При цьому погодився, що цей експеримент дає адміністрації того чи того закладу освіти більше гнучкості для маневру та ухвалення оперативних рішень. І додав, що проректори вишу вивчають кожен свій напрям у цьому експерименті. Однак спочатку у КНУ спостерігатимуть, як експеримент працюватиме, а тоді ухвалюватимуть рішення. Але вони обов'язково будуть колективними.

Чому не працює вже сформована наглядова рада у виші?

На запитання, чим наразі займається наглядова рада КНУ, яку сформували у 2023 році на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, Копійка зазначив, що питання діяльності наглядової ради не є на порядку денному. За його словами, половина її учасників зайняла нові посади, тому її треба переформатувати.

У перспективі ми бачимо наглядову раду або іншу подібну інституцію як структуру, яка може допомогти університету підвищити ефективність управління. Завдання наглядової ради – сприяти лобіюванню інтересів університету, відстоюванню необхідних змін до законодавства, підтримці тих чи інших проєктів, які університет планує реалізовувати,

– каже ректор КНУ.

За його словами, слабким складником нинішньої наглядової ради вишу є недостатнє представництво успішного бізнесу з огляду досвіду ефективного менеджменту.

Нам необхідно правильно організувати діяльність університету не лише у сфері освіти, а й у сферах науки, експертизи та аналітики. Ми прагнемо, щоб університет став не просто першим в Україні за якістю підготовки фахівців, а й найкращим і найпередовішим хабом у сфері експертизи, аналітики, наукових досліджень і прикладної науки,

– додав Копійка.

За його словами, є люди, які мають напрацьовані моделі та механізми. Їх потрібно залучати до наглядової ради.

На запитання, чи бачить він перспективи і вигоди від перетворення КНУ на державне некомерційне товариство, Копійка зазначив, що будь-які зміни статусу потрібно оцінювати виважено: що вони дадуть студентам, науці й працівникам та які ризики можуть мати.

У яких вишах діє експеримент?

Нагадаємо, що у вересні 2024 року уряд запустив у трьох вишах експериментальний проєкт із посилення ролі наглядових рад. Мовиться про