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Про це інформує Іnterfax. За його словами, у цій практиці є позитивні моменти, але є й питання, які потребують додаткового вивчення.

Що каже ректор КНУ про наглядові ради у вишах?

Копійка каже: для них принципово важливо, щоб ректора обирав колектив університету.

Університет Шевченка за своїми масштабами – зовсім інша установа, значно більша, якщо порівняти з вишами, які беруть участь в експерименті. Тому будь-який помилковий крок може мати значно серйозніші ризики та негативні наслідки– заявив ректор столичного вишу.

При цьому погодився, що цей експеримент дає адміністрації того чи того закладу освіти більше гнучкості для маневру та ухвалення оперативних рішень. І додав, що проректори вишу вивчають кожен свій напрям у цьому експерименті. Однак спочатку у КНУ спостерігатимуть, як експеримент працюватиме, а тоді ухвалюватимуть рішення. Але вони обов'язково будуть колективними.

Чому не працює вже сформована наглядова рада у виші?

На запитання, чим наразі займається наглядова рада КНУ, яку сформували у 2023 році на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, Копійка зазначив, що питання діяльності наглядової ради не є на порядку денному. За його словами, половина її учасників зайняла нові посади, тому її треба переформатувати.

У перспективі ми бачимо наглядову раду або іншу подібну інституцію як структуру, яка може допомогти університету підвищити ефективність управління. Завдання наглядової ради – сприяти лобіюванню інтересів університету, відстоюванню необхідних змін до законодавства, підтримці тих чи інших проєктів, які університет планує реалізовувати– каже ректор КНУ.

За його словами, слабким складником нинішньої наглядової ради вишу є недостатнє представництво успішного бізнесу з огляду досвіду ефективного менеджменту.

Нам необхідно правильно організувати діяльність університету не лише у сфері освіти, а й у сферах науки, експертизи та аналітики. Ми прагнемо, щоб університет став не просто першим в Україні за якістю підготовки фахівців, а й найкращим і найпередовішим хабом у сфері експертизи, аналітики, наукових досліджень і прикладної науки– додав Копійка.

За його словами, є люди, які мають напрацьовані моделі та механізми. Їх потрібно залучати до наглядової ради.

На запитання, чи бачить він перспективи і вигоди від перетворення КНУ на державне некомерційне товариство, Копійка зазначив, що будь-які зміни статусу потрібно оцінювати виважено: що вони дадуть студентам, науці й працівникам та які ризики можуть мати.

У яких вишах діє експеримент?

Нагадаємо, що у вересні 2024 року уряд запустив у трьох вишах експериментальний проєкт із посилення ролі наглядових рад. Мовиться про