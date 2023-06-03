Завдання на НМТ з математики: в УЦОЯО розповіли, на скільки складним буде тест

Вже у понеділок стартує основна сесія НМТ. В УЦОЯО запевнили – рівень завдань не буде виходити за межі навчальної програми.

Напередодні важливого іспиту переживають чи не всі учні. Більшість з них вкотре повторює вивчений матеріал та розмірковує про те, які ж завдання трапляться на НМТ.

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Наскільки складними будуть завдання з математики

Як розповіли в УЦОЯО, переживати про те, що складність завдань з математики на НМТ буде захмарною, не варто. Вона буде на такому самому рівні, що й демонстраційний тест, який раніше було викладено у вільний доступ.

Орієнтиром для складання тестів була шкільна програма, і поза цим ніхто нічого складнішого не додавав.

Укладаючи демонстраційний варіант тесту, ми намагалися максимально продемонструвати той рівень складності завдань, який буде запропонований безпосередньо учасникам під час основної і додаткової сесій,

– заявив Валерій Бойко, заступник директора УЦОЯО.

То учнів вкотре закликали не переживати та бути впевненими у своїх силах – на НМТ будуть питання, які стосуються тих тем, які вивчалися у школі.

Нагадаємо, основна сесія національного мультипредметного тесту буде проходити з 5 до 23 червня.